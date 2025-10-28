Stabilitatea României stă în mâinile PSD. Deşi poate părea o ştire pamflet, este cât se poate de adevărată. Iar ca supriza să fie şi mai mare, afirmaţia îi aparţine chiar lui Nicuşor Dan, cel care a protestat în stradă împotriva fostului premier social-democrat, Sorin Grindeanu.

Întrebat într-un interviu pentru Cotidianul.ro dacă va avea vreo problemă să-l desemneze pe Sorin Grindeanu ca premier, la rotativa guvernamentală, din 2027, Nicuşor Dan a replicat: „Nu văd de ce nu aş face această nominalizare”.

Sorin Grindeanu are toate şansele să ajungă din nou premier, dacă partidul îl va desemna pentru această funcţie şi, mai ales, dacă acesta va fi şi ales preşedintele PSD.

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate”, spune Nicuşor Dan, în interviul pentru cotidianul.ro.

Deşi poate părea cel puţin ciudată această afirmaţie, mai ales că vine din partea preşedintelui României, iar acesta s-a numărat printre românii care au protestat în stradă împotriva celebrei Ordonanţe 13, susţinută de Grindeanu pe când era premier, Nicuşor Dan a revenit, în 2025, la sentimente mai bune în privinţa PSD.

„Îmi amintesc foarte bine, dar așa cum îmi amintesc totodată și configurația parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR. Suntem într-o situație politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, mai spune Nicuşor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu arma preferată a lui Nicușor Dan: NU era nevoie de creșterea TVA

Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și premierul Bolojan: „Cred că ar putea să se ABȚINĂ”