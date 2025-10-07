Nicuşor Dan a participat la sărbătorirea HRAMULUI Bisericii Palatului Cotroceni. Ce le-a promis președintele preoților slujitori

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la sărbătorirea hramului Bisericii Palatului Cotroceni. Biserica şi-a sărbătorit, marţi, hramul – Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, la eveniment participând şi preşedintele țării.

Şeful statului i-a felicitat pe preoţii slujitori şi pe oamenii care doresc să facă parte din comunitatea parohială. Nicușor Dan a promis că va mai participa la slujbele oficiate aici, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Nicușor Dan a salutat enoriașii

„Pentru locul ăsta, care are o istorie destul de tumultoasă, vreau să felicit pe toţi cei care au contribuit la a-l face un loc de care să ne mândrim. Apoi, pentru toţi oamenii care obişnuiesc să vină aici, la Biserica din Ansamblul Cotroceni, un mesaj de deschidere din partea noastră. Ne bucurăm că alegeţi să veniţi aici, pentru că vrem să transmitem că e un loc pentru oameni, pentru bucureşteni nu e aşa ceva care se uită de sus la oameni. Ne bucurăm să vă avem şi o să ne mai întâlnim aici”, a spus preşedintele, potrivit sursei citate.

Delegatul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, la eveniment, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul, a subliniat că este o mare binecuvântare pentru orice instituţie să aibă un paraclis unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie.

Patriarhul Daniel i-a decorat pe membrii echipei președintelui

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul a mai istorisit și cum ctitorul acestei biserici, Șerban Cantacuzino, a ales ca hram al bisericii pe Sfinții Serghie și Vah.

„Este o mare bucurie de fiecare dată când sărbătorim un hram, pentru că biserica sărbătorită reprezintă inima unei comunităţi şi de obicei suntem obişnuiţi cu hramurile de la mănăstiri şi de la biserici. Însă este o mare binecuvântare pentru o instituţie, cum este cea de importanţă crucială a Preşedinţiei României, pentru spitale, pentru şcoli, pentru alte instituţii care au privilegiul de a avea o biserică sau un paraclis în cadrul lor şi unde se săvârşeşte Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie cerând de la Dumnezeu înţelepciune, răbdare, mult discernământ pentru a fi luate cele mai bune şi temeinice decizii în favoarea comunităţii respective”, a transmis PS Varlaam.

La finalul slujbei, Patriarhul Daniel a oferit mai multe distincţii unor reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale.

