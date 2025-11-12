Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni, că o decizie legată de pensiile din Apărare și Servicii ar putea fi luată în perioada următoare. Declarația vine în contextul scandalului legat de pensiile magistraților.

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi al oamenilor din Ministerul de Interne şi servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone.

Da, este o discuţie care va începe, la un moment dat, însă ceea ce vreau să transmit este că, aşa cum pentru magistraţi este expres că cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiţii de pensionare mai departe, adică în momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţii le de la momentul acesta şi nu de la momentul viitor, în care se vor pensiona, există acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii,” a spus Nicușor Dan.