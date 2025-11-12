Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale

Președintele României, Nicușor Dan, va susține astăzi, de la ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, unde va prezenta Strategia Națională de Apărare a Țării, potrivit Mediafax.

După această conferință, de la ora 16, șeful statului se va întâlni din nou cu liderii Coaliției de guvernare și cu reprezentanții magistraților. Discuțiile vor avea loc tot la Cotroceni, iar tema principală va fi reforma pensiilor speciale din sistemul de justiție.

Vicepreședintele CSM, procurorul Claudiu Sandu, a confirmat că va aprticipa la întâlnire alături de Raluca Costache, președinta CSM.

Întâlnirea are loc într-un moment tensionat pentru Justiție. Curtea Constituțională a respins recent legea privind reforma pensiilor magistraților, pe motiv că guvernul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul consultativ al CSM.

Premierul Ilie Bolojan a spus că legea trebuie adoptată din nou, fără modificări de fond, dar cu respectarea termenului cerut de CCR. În schimb, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut renegocierea proiectului împreună cu magistrații, care se opun oricărei schimbări a sistemului actual.

Surse foto: Mediafax foto

