“Eroul” Recorder Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură, arată documentele. Cu toate acestea, fostul polițist judiciar, ofițer DIPI, după scandalul Rezist, a abandonat roba de judecător și s-a făcut procuror

16 ian. 2026, 17:10, Justiție

Ionel-Laurențiu Beșu, „eroul” Recorder, nu ar fi îndeplinit, în realitate, condițiile legale pentru a intra în magistratură. O investigație publicată de Lumea Justiției arată că Beșu nu avea vechimea minimă cerută de lege la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, în 2011. Conform investigației, Beșu nu a îndeplinit condiția de vechime, dar a depus o declarație pe proprie răspundere în care susținea contrariul.

Magistrat fără vechimea legală

Conform legislației statutului judecătorilor și procurorilor, pentru a fi admis în magistratură un candidat trebuie să aibă cel puțin cinci ani de vechime ca polițist judiciar. Documentele obținute de Victor Ciutacu arată însă că Beșu a deținut această calitate juridică legală doar un singur an, în perioada 2005–2006, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, potrivit Lumea Justiției.

Restul activității sale din acei cinci ani ca ofițer operativ s-au desfășurat în Serviciul de Informații Interne (actuala DGIPI), unde nu avea statut de polițist judiciar recunoscut de lege, așa cum a transmis DGIPI la solicitarea jurnalistei RTV, Laura Duță.

Astfel, deși a intrat în magistratură în anul 2011, Beșu nu îndeplinea criteriul de vechime în specialitate, iar admiterea sa la concurs s-a bazat pe declarația proprie din dosarul de înscriere.

CSM: „Potrivit declaraţiei pe propria răspundere, domnul judecător a activat ca ofiţer operativ în perioada 25.07.2001 – 15.08.2006”

Conform răspunsului oferit de CSM lui Victor Ciutacu, această declaraţie pe propria răspundere este cerută de art. 4 alin. 1 lit. g din Regulamentul concursului de admitere în magistratură:

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

  1. a) certificatul de naştere;

  2. b) actul de identitate;

  3. c) diploma de licenţă;

  4. d) chitanţa de plată a taxei de înscriere;

  5. e) certificatul de cazier judiciar;

  6. f) certificatul de cazier fiscal;

  7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a avut întreruperi în activitate;

  8. h) curriculum vitae;

  9. i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;

  10. j) adeverinţa din care rezultă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată”.

Laurențiu Beșu a depus o declarație pe proprie răspundere în care susținea că îndeplinește condiția de vechime. Pe baza acestei declarații a fost admis și a devenit judecător, potrivit răspunsului CSM.

„Documentele oficiale care au stat la baza verificării condiţiei prevăzute de art. 33 din Legea nr. 303/2004, în cazul domnului judecător, au fost adeverinţele de vechime, coroborate cu declaraţia pe proprie răspundere dată de candidat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (10) lit. g) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 152/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de legea penală.

Potrivit declaraţiei pe propria răspundere, domnul judecător a activat ca ofiţer operativ în perioada 25.07.2001 – 15.08.2006 în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, iar începând cu data de 15.08.2006 a activat în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.

De asemenea, potrivit evidenţelor, a fost desemnat organ de cercetare al poliţiei judiciare, prin Dispoziţia nr. 4140/11.04.2005 a inspectorului general al IGPR, conform avizului procurorului general al PÎCCJ nr. 1030/C/2005, iar Legea nr. 364/2004 care impunea obţinerea avizului procurorului general al PÎCCJ a intrat în vigoare la data de 26 septembrie 2004.

Începând cu anul 2006, după numirea în cadrul DGIPI, din evidenţele Consiliului nu rezultă date sau informaţii în legătură cu activităţile desfăşurate de către domnul Beşu lonel Laurenţiu în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie internă”, transmite CSM.

De la „erou” la procuror în Giurgiu

După scandalul generat de implicarea sa în documentarul Recorder și criticile dure la adresa conducerii Curții de Apel București, Beșu a făcut un pas neobișnuit în carieră: a renunțat la roba de judecător și a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Cererea i-a fost aprobată unanim de secția pentru procurori a CSM.

Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească

Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție

