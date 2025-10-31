Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării

Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării

Luiza Dobrescu
31 oct. 2025, 16:42, Actualitate
Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Nicușor Dan a trimis șefei CCR, Elena Simina Tănăsescu, o Lege care a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. Textul aducea o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică.

„Modificările aduse vizau și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea, în definiția prosumatorului, a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție.

Totodată, actul normativ dispunea creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea. Distinct de modificările aduse Legii nr. 123/2012, în forma inițială transmisă la promulgare, legea intervenea și asupra Codului fiscal, extinzând sfera prosumatorilor care nu au obligația de a emite facturi pentru puterea instalată de la 27 kW la 900 kW pe loc de consum”, reiese din textul sesizării.

Președintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluții.

„Față de cele de mai sus, în raport și cu bogata jurisprudență a Curții Constituționale în materia limitelor sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României, limite trasate exclusiv pe cale jurisprudențială, legea criticată a fost adoptată nu doar cu încălcarea art. 1 alin. (5) și art. 77 alin. (2), ci și cu încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituție.

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituțională”, se mai arată în sesizare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole

Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu

Citește și

UTILE Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare
17:20
Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare
EXCLUSIV Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă. Gândul publică mesaje de pe grupurile USR de la puciul la adresa lui Nicușor, coordonat de Drulă
17:00
Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă. Gândul publică mesaje de pe grupurile USR de la puciul la adresa lui Nicușor, coordonat de Drulă
INEDIT Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. Ce i-a spus, de fapt
16:41
Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. Ce i-a spus, de fapt
EVENIMENT Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate
16:38
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate
VIDEO Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori”
16:21
Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori”
UTILE Cum poți rămâne fără mașină fără să ai nici o vină. Obiecte care nu trebuie uitate în habitaclu
16:18
Cum poți rămâne fără mașină fără să ai nici o vină. Obiecte care nu trebuie uitate în habitaclu
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au folosit Telescopul Webb pentru a realiza prima hartă 3D a unei exoplanete