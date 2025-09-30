Nicușor Dan contrazice administrația SUA: „Decizia de a suspenda Visa Waiver nu a avut de-a face cu politica internă a României”

Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews că „decizia SUA de a suspenda includerea României în Visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu politica internă a României, decât cu politica SUA legată de migrație”.

„Decizia SUA de a suspenda includerea României în Visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu politica internă a României, decât cu politica SUA legată de migrație. A fost un mesaj de politică internă pe care SUA l-au dat.

Noi am avut discuții foarte consistente și ne-am obligat să repatriem românii, care sunt găsiți fără acte legale pe teritoriul statului american și este o solicitare de revenire pe care România a făcut-o, pe care autoritățile americane o au și pe care o vor decide la un moment dat.

Din punct de vedere tehnic pe această parte de îngrijorare că un program Visa Waiver ar extinde fenomenul migrației, am asigurat că nu va avea un efect migratoriu pentru SUA”, a declarat Nicușor Dan.

