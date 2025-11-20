Prima pagină » Z » Zelenski anunță că este de acord să negocieze cu Trump planul de pace pentru Ucraina. Casa Albă confirmă și spune că Witkoff și Rubio au negociat în secret planul cu Ucraina și Rusia

Zelenski anunță că este de acord să negocieze cu Trump planul de pace pentru Ucraina. Casa Albă confirmă și spune că Witkoff și Rubio au negociat în secret planul cu Ucraina și Rusia

20 nov. 2025, 20:25, Z
21:38

UPDATE. Un plan comun de pace trebuie să devină un acord între SUA și Ucraina - reprezentant al Pentagonului

Potrivit purtătorului de cuvânt al Armatei SUA, Dave Butler, în urma întâlnirii ministrului Dan Driscoll cu președintele Volodimir Zelenski, părțile au convenit asupra unor „termene de semnare” a acordului.

„La început va fi un acord între SUA și Ucraina. Este un plan cuprinzător de încetare a războiului”, a spus el.

Potrivit acestuia, Driscoll și Zelenski au avut o întâlnire față în față de o oră, apoi el s-a întâlnit încă o oră cu un grup mai larg.

„Președintele Trump a trimis reprezentanți ai Armatei SUA, deoarece suntem parteneri cu ucrainenii din prima zi. Suntem aici pentru a sprijini ucrainenii, așa cum am făcut pe tot parcursul acestui conflict, și suntem aici pentru a ne asigura că este un plan bun pentru poporul ucrainean”, a adăugat Butler.

21:34

UPDATE. Witkoff și Rubio au lucrat cu Ucraina și Rusia pentru un plan de pace - Casa Albă

„Witkoff și Rubio au lucrat în secret la plan în ultima lună. Ei au interacționat în mod egal cu ambele părți pentru a înțelege la ce se angajează aceste țări pentru a atinge o pace solidă și durabilă. Negocierile continuă, președintele Trump susține acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la planul de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios.

Planul solicită Ucrainei să facă concesii, inclusiv predarea către Rusia a unor teritorii pe care Ucraina le controlează în prezent. Dar, în loc să îl respingă direct, Zelenski a fost de acord să negocieze – iar biroul său a declarat că se așteaptă să discute acest lucru cu președintele Trump în următoarele zile.

Axios: Zelenski este de acord să negocieze planul de pace al lui Trump pentru Ucraina

Driscoll  i-a prezentat lui Zelenski o copie scrisă a planului, potrivit unui oficial ucrainean.

Un oficial american a declarat că Zelenski și Driscoll „au convenit asupra unui calendar convingător pentru semnare”.

Biroul lui Zelenski a declarat într-un comunicat că președintele ucrainean „a subliniat principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru și, în urma întâlnirii de astăzi, părțile au convenit să lucreze la prevederile planului într-un mod care să aducă un sfârșit just războiului”.

Delegația lui Driscoll plănuise inițial să călătorească în Ucraina pentru a discuta despre tehnologie și strategie militară, înainte ca Casa Albă să-i ceară să ajute la „lansarea negocierilor” cu Zelenski în numele trimisului american Steve Witkoff și al secretarului de stat Marco Rubio, a declarat un al doilea oficial american.

Zelenski confirmă: echipele Ucrainei și SUA vor lucra la punctele planului de pace

„Astăzi, în timpul întâlnirii cu ministrul Forțelor Terestre ale SUA, Daniel Driscoll, am discutat despre opțiunile pentru atingerea păcii adevărate, etapele de lucru și formatele dialogului, precum și noi impulsuri pentru diplomație. Echipele noastre – ale Ucrainei și SUA – vor lucra la punctele planului pentru încheierea războiului. Suntem pregătiți pentru o muncă constructivă, cinstită și operativă”, a declarat Zelenski.

Șoc la Kiev și în Europa. SUA încearcă să liniștească apele

Planul, elaborat de Witkoff și alți oficiali americani în consultare cu rușii, a provocat unde de șoc la Kiev și în capitalele europene încă de marți.

O întâlnire planificată între Zelenski și Witkoff a eșuat la începutul acestei săptămâni, după ce partea americană a declarat că Zelenski nu a arătat dorința de a se implica serios în acest plan.

Însă oficialul ucrainean a declarat pentru Axios că Zelenski a fost mai conciliant în timpul întâlnirii sale cu Driscoll. „Decizia este să încercăm să lucrăm împreună la acest aspect pentru a face posibilă pacea”, a spus oficialul.

Administrația Trump a lucrat miercuri și joi pentru a încerca să-i liniștească pe Ucraina și pe aliații săi europeni că planul este un „document activ” și că pozițiile lor vor fi luate în considerare, a declarat un oficial american.

Witkoff l-a asigurat pe ministrul german de externe, Johann Wadephul, într-o convorbire telefonică joi dimineață, că noul plan este „un cadru de idei” care include pozițiile ucrainene și pozițiile rusești, a declarat un oficial american.

„Witkoff a subliniat că administrația Trump acționează în mod responsabil și caută modalități de a pune capăt conflictului din Ucraina”, a declarat oficialul american.

Potrivit oficialului, Witkoff i-a spus lui Wadephul: „Dacă oamenilor nu le plac anumite părți ale planului, ar trebui să ne anunțe și vom încerca să găsim un compromis”.

Europenii nu au fost consultați în timpul elaborării inițiale a planului, iar ucrainenii au fost implicați doar după discuții ample între trimisii SUA și Rusia.

Planul include elemente considerate extrem de favorabile Moscovei, cum ar fi limitările privind dimensiunea și capacitățile armatei ucrainene după război, potrivit unui oficial ucrainean.

Ucraina a respins în repetate rânduri astfel de propuneri în trecut.

Zelenski, sub presiune din cauza scandalului de corupție de la Kiev

Intenția SUA vine în contextul în care Zelenski se află sub o presiune politică internă mai intensă decât oricând de la invazia pe scară largă a Rusiei.

Un scandal de corupție în creștere a atins administrația Zelenski, iar opoziția îi cere acestuia să facă curățenie sau chiar să formeze un nou guvern de unitate.

Zelenski este așteptat să convoace membrii parlamentului partidului său în această seară, la câteva ore după ce s-a întâlnit cu Driscoll.

Un oficial american a declarat pentru Axios că scandalul intern l-ar putea face pe Zelenski mai dispus să facă concesii dificile pentru pace. Unii analiști cred contrariul – că incertitudinea din jurul viitorului său politic înseamnă că nu își poate permite să fie perceput ca vândut Moscovei.

Driscoll nu știa până săptămâna trecută că va fi recrutat în rolul de trimis pentru pace.

Această misiune a declanșat o frenezie de activitate, a declarat un oficial american: „După cum vă puteți imagina, ștergem calendarul, intrăm în modul complet de planificare și pregătire.”

„Preia documente de politică publică. Mai ia informații despre context, istoria războiului, tot felul de lucruri pe tot parcursul weekendului, apoi pleacă țipând de aici”, a spus oficialul.

Driscoll și liderii militari americani din delegația sa se vor întâlni, de asemenea, cu reprezentanți ai industriei de apărare și cu lideri militari ucraineni în timpul sesiunii lor la Kiev.

