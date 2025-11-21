14:21
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: Avansul trupelor ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski că trebuie să negocieze acum, nu mai târziu
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat încă o dată ultimele noutăți privind planul de pace propus de SUA, în cadrul briefingului său zilnic de presă.
El a spus că „libertatea lui Zelenski de a lua decizii se micșorează pe măsură ce pierde teritoriu” din cauza a ceea ce a numit progresul Rusiei pe câmpul de luptă.
„O activitate eficientă a Forțelor Armate Ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski și regimul său să negocieze și să o facă acum, nu mai târziu”, a adăugat Peskov.
Cu toate acestea, Kremlinul nu a primit încă oficial planul în 28 de puncte din partea SUA și „nu se discută nimic substanțial” – în conformitate cu ceea ce am auzit anterior de la ministerul de externe.
Peskov a adăugat că Rusia dorește ca negocierile de pace să fie încununate de succes și, prin urmare, nu va discuta public aceste puncte.
Ucraina a introdus modificări controversate în planul de pace al lui Trump
Ucraina a cerut eliminarea din planul american de pace a punctului referitor la auditul întregii asistențe internaționale primite pe durata războiului. Despre acest lucru scrie WSJ.
Acest audit ar fi trebuit să identifice posibile scheme de corupție.
În ultima variantă a planului, acest punct nu mai apare. Potrivit unei surse a publicației, Kiev a insistat să înlocuiască formularea cu o variantă privind „amnistia completă pentru acțiunile din timpul războiului”.
Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”
Premierul Ungariei Viktor Orban laudă planul pace propus de Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Oficialul critică Uniunea Europeană pentru modul de gestionare al conflictului armat și reiterează afirmațiile făcute de actualul lider SUA înaintea de revenirea la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”
„Inițiativa de pace a președintelui DonaldTrump a prins un nou avânt. Un plan de pace în 28 de puncte este pe masă, o delegație americană de negocieri se află la Kiev, iar așteptările sunt mari la nivel mondial.
Președintele american este un nonconformist persistent. Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată. Este clar că, odată ce își pune în minte ceva, nu mai renunță la el și, cu siguranță, și-a propus să pună capăt războiului ruso-ucrainean.
Între timp, la Bruxelles, au pierdut din nou firul narativ. În timp ce Washingtonul negociază pacea, președintele Comisiei este ocupat să găsească o modalitate de a asigura și mai mulți bani pentru Ucraina și pentru finanțarea războiului.
Noi, maghiarii, vom avea un cuvânt sau două de spus despre asta. Momentul adevărului este aproape. Mai precis, este în seama conducerii bruxelleze”, a transmis liderul Ungariei.
Marea Britanie pregătește un plan de trimitere a militarilor săi în Ucraina după încetarea focului — Bloomberg
Este vorba despre o misiune de menținere a păcii, instruirea militarilor ucraineni și participarea la patrularea aeriană.
Londra discută, de asemenea, extinderea grupului Mării Negre cu Turcia, România și Bulgaria, pentru a demina zona acvatică și a deschide rute maritime sigure.
Pentru cheltuielile inițiale se dorește alocarea a peste 100 de milioane de lire sterline.
Uniunea Europeană critică planul de pace propus de Trump și Rusia
Uniunea Europeană este dezamăgită de abordarea SUA față de conflictul din Ucraina și presupusa impunere a unei „afaceri proaste” Kievului, scrie Politico, citând surse.
Zelenski „se află deja sub o presiune puternică din cauza succeselor militare ale Rusiei și a tulburărilor interne cauzate de un scandal de corupție”, a declarat un oficial înalt din UE.
Ucraina a modificat în planul SUA punctul care ar fi putut expune corupția autorităților de la Kiev
Ucraina a modificat semnificativ în planul SUA punctul care ar fi trebuit să contribuie la expunerea corupției autorităților de la Kiev. Despre aceasta scrie WSJ, citând un oficial american anonim.
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate similare celor NATO, a anunțat portalul Axios.
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al NATO, care ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui draft obținut de Axios.
Acest punct stipulează că orice viitor ”atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei ”va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații lor vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.
Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.
Garanția de securitate ar dura 10 ani
Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani și ar putea fi reînnoită prin consimțământ reciproc.
Un oficial de rang înalt al Casei Albe și o altă sursă cu cunoștințe directe au confirmat legitimitatea documentului. Acesta a precizat că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că ar putea suferi modificări.
Oficialul a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.
Planul complet al armistițiului de pace negociat de Donald Trump cu Rusia pentru încetarea focului pe frontul din Ucraina
Securitatea și statutul politic al Ucrainei:
— Confirmarea suveranității Ucrainei;
— Ucraina primește garanții de securitate din partea SUA, dar cu condiții;
— Ucraina consfințește statutul său non-aliniat și renunțarea la NATO în Constituție, NATO confirmă că Ucraina NU va fi membră a alianței pentru totdeauna;
— Numărul forțelor armate ucrainene este limitat;
— Ucraina rămâne un stat fără arme nucleare.
Probleme teritoriale:
— Crimeea, Donețk și Lugansk sunt recunoscute de facto ca fiind rusești;
— Regiunile Herson și Zaporijjea sunt „înghețate” pe linia de contact;
— O parte a teritoriilor devine o zonă tampon demilitarizată sub controlul efectiv al Rusiei;
— Ambele părți se angajează să nu modifice granițele prin forță.
Acorduri militare:
— NATO nu desfășoară trupe în Ucraina;
— Avioanele NATO sunt dislocate în Polonia;
— Dialog de securitate între SUA – NATO – Rusia, crearea unui grup de lucru americano-rus;
— Rusia fixează juridic politica de neagresiune față de Ucraina și Europa.
Blocul economic și reconstrucția Ucrainei
— SUA și Europa lansează un pachet major de investiții pentru reconstrucția Ucrainei;
— 100 miliarde de dolari din activele rusești înghețate sunt alocate reconstrucției Ucrainei; SUA primesc 50% din profit;
— Europa adaugă încă 100 miliarde;
— Alte active rusești înghețate vor fi folosite pentru proiecte comune americano-rusești;
— Crearea Fondului de Dezvoltare a Ucrainei, investiții în infrastructură, resurse, tehnologii.
Rusia în sistemul mondial:
— Ridicarea treptată a sancțiunilor.
— Revenirea Rusiei în G8.
— Cooperare economică pe termen lung între SUA și Rusia.
Probleme umanitare:
— Schimb „toți pentru toți”, returnarea civililor și copiilor;
— Programe umanitare, reunificarea familiilor;
— Programe educaționale despre toleranță;
— Renunțarea la „ideologia nazistă” (ca condiție în document).
Energie și obiective speciale:
— Pornirea centralei nucleare ZNPP sub supravegherea AIEA, energia electrică — 50\/50 între Ucraina și Rusia:
— SUA ajută la refacerea infrastructurii de gaze ucrainene.
Procese politice interne în Ucraina:
— Alegeri la 100 de zile după semnarea acordului;
— Amnistie completă pentru toți participanții la război.
Implementare și control:
— Acord juridic obligatoriu;
— Controlul este exercitat de „Consiliul păcii” condus de Trump;
— Încălcările atrag sancțiuni;
— După semnare — încetarea imediată a focului și retragerea la poziții convenite.
