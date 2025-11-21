14:21

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat încă o dată ultimele noutăți privind planul de pace propus de SUA, în cadrul briefingului său zilnic de presă.

El a spus că „libertatea lui Zelenski de a lua decizii se micșorează pe măsură ce pierde teritoriu” din cauza a ceea ce a numit progresul Rusiei pe câmpul de luptă.

„O activitate eficientă a Forțelor Armate Ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski și regimul său să negocieze și să o facă acum, nu mai târziu”, a adăugat Peskov.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a primit încă oficial planul în 28 de puncte din partea SUA și „nu se discută nimic substanțial” – în conformitate cu ceea ce am auzit anterior de la ministerul de externe.

Peskov a adăugat că Rusia dorește ca negocierile de pace să fie încununate de succes și, prin urmare, nu va discuta public aceste puncte.