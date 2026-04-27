Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan a anunțat o nouă etapă pentru consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Șeful statului a discutat cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre securitate, cooperare economică și apărare.

Nicușor Dan anunță o nouă etapă de consolidare a parteneriatului strategic cu SUA

După ce l-a făcut paraplegic pe Nicușor Dan, George Simion recidivează:

„Am avut plăcerea de a discuta cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, despre teme de securitate de interes comun și modalități de consolidare a Parteneriatului Strategic durabil România–SUA, cu un accent special pe apărare și economie. Am convenit că este necesar să intensificăm cooperarea noastră pentru a valorifica toate oportunitățile de colaborare în industria de apărare, inclusiv în domeniul inovației în securitate, cercetării și start-up-urilor”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: România rămâne cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră

Șeful statului a reiterat ideea că România este și va rămâne cel mai de încredere partener și aliat al Statelor Unite la Marea Neagră, mai ales în contextul în care provocările și riscurile sunt în creștere.

„România rămâne cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările și riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult și să facă mai mult atât pentru propria securitate, cât și pentru securitatea aliaților. Suntem convinși că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum și de securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni.

Împărtășim amândoi evaluarea că ar trebui să diversificăm eforturile pentru a ne adapta la actualul mediu de securitate. Există în continuare un potențial uriaș în cadrul cooperării bilaterale și suntem pregătiți să intensificăm toate eforturile pentru a obține rezultate mai concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al țărilor și cetățenilor noștri.”, a mai precizat șeful statului.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Topul destinațiilor din Europa pe care le adoră o româncă pasionată de călătorii: „Madeira e cea mai frumoasă din lume”
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
De ce femeile ar trebui să fie mai dure dacă vor să-și protejeze sănătatea?
