Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan a anunțat o nouă etapă pentru consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Șeful statului a discutat cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre securitate, cooperare economică și apărare.

„Am avut plăcerea de a discuta cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, despre teme de securitate de interes comun și modalități de consolidare a Parteneriatului Strategic durabil România–SUA, cu un accent special pe apărare și economie. Am convenit că este necesar să intensificăm cooperarea noastră pentru a valorifica toate oportunitățile de colaborare în industria de apărare, inclusiv în domeniul inovației în securitate, cercetării și start-up-urilor”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a reiterat ideea că România este și va rămâne cel mai de încredere partener și aliat al Statelor Unite la Marea Neagră, mai ales în contextul în care provocările și riscurile sunt în creștere.

„România rămâne cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările și riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult și să facă mai mult atât pentru propria securitate, cât și pentru securitatea aliaților. Suntem convinși că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum și de securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni.

Împărtășim amândoi evaluarea că ar trebui să diversificăm eforturile pentru a ne adapta la actualul mediu de securitate. Există în continuare un potențial uriaș în cadrul cooperării bilaterale și suntem pregătiți să intensificăm toate eforturile pentru a obține rezultate mai concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al țărilor și cetățenilor noștri.”, a mai precizat șeful statului.

