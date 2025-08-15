Prima pagină » Actualitate » Mihai Fifor critică ABSENȚA președintelui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Un gest urât față de Armata României”

Mihai Fifor critică ABSENȚA președintelui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Un gest urât față de Armata României”

Bianca Dogaru
15 aug. 2025, 15:46, Actualitate
Mihai Fifor critică ABSENȚA președintelui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Un gest urât față de Armata României”

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a criticat absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei, declarând că nu își amitește ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit vreodată de la astfel de manifestări.

„Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Nu ştiu unde este şi ce face preşedintele abia ales al României, dar ştiu sigur unde ar fi trebuit să fie: în mijlocul marinarilor, alături de militarii săi. Într-un moment în care la Marea Neagră se desfăşoară un conflict deschis, iar România este pilon de descurajare şi apărare al flancului estic al NATO, absenţa comandantului suprem nu este doar o greşeală de agendă, ci un gest urât, care se vede şi se simte. Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel, în zi de mare sărbătoare a militarilor români”, a scris Fifor pe Facebook.

Fostul ministru a subliniat importanța recunoașterii meritelor militarilor români, care își riscă viața în misiuni internaționale și contribuie la securitatea și apărarea Flancului Estic al NATO.

„Militarii români sunt cei pe care ar trebui să îi onorăm în fiecare zi a vieţii noastre, nu doar la ocazii oficiale. Ei apără ţara, ne reprezintă cu demnitate şi plătesc, uneori, preţul suprem. Prezenţa preşedintelui lângă ei, în astfel de momente, nu este un moft şi nici un gest protocolar – este o datorie morală şi o obligaţie de onoare”, a mai adăugat Fifor.

Președintele Nicușor Dan nu a participat la evenimentele de la Constanța, acesta fiind prezent la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din apropierea localității sale natale, Făgăraș.

Sursa foto: Profimedia

