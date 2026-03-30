Nicușor Dan nu s-a mai suit la volan de când a ajuns președinte. Dezvăluirea a fost făcută chiar de el. Care este motivul

Președintele Nicușor Dan a fost luat astăzi prin surprindere când a fost întrebat de unul dintre reporteri când a alimentat ultima oară la pompă.

Nicușor Dan a mărturisit că, de când a preluat mandatul la Cotroceni, nu s‑a mai urcat la volanul mașinii personale. Motivul fiind legat de protocolul de securitate.

”Din condiții de securitate, nu mai conduc mașina, deci nu mai alimentez”, a spus președintele României, Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție

Întrebarea a venit pe fondul discuțiilor despre modul în care Guvernul gestionează creșterea prețurilor la carburanți. Reporterii au atras atenția că, deși au existat azi ședința de Coaliție și promisiunea privind adoptarea unor măsuri, partidele nu au ajuns la un acord. Ministerul Finanțelor a propus reducerea accizelor, însă măsura nu a fost acceptată de toți partenerii de guvernare.

Președintele a precizat că negocierile continuă și că există așteptarea ca până la ședința de Guvern programată joi să fie stabilită o soluție comună.

„Intențiile fiecărui dintre partidele care formează guvernarea este să rezolve, măcar în parte, aceasta problemă a prețurilor. A fost o coaliție azi, mai sunt discuții pană la ședința de Guvern de joi și eu sper ca până joi să se găsească formula potrivită pe care coaliția să și-o asume”, a spus Nicușor Dan.

Urmează adoptarea unor noi măsuri

În urma ședinței Coaliției de Guvernare, liderii au convenit ca în perioada imediat următoare să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice, a anunțat Mediafax.

A fost mandatat un grup de lucru format din vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău, care urmează să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți, măsură care ar urma să atenueze efectele scumpirilor la pompă.

Totuși, Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va reduce acciza la carburanți, în special la motorină, conform Digi24.

