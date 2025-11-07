Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”

Președintele Nicușor Dan a avut câteva momente de confuzie și în cadrul summit-ului „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia. După ce șefa de protocol l-a ajutat, din nou, să-și găsească locul în sală, șeful de la Cotroceni a făcut și gafă imensă în timpul discursului pe care l-a citit de pe o foaie de hârtie. Administrația Prezidențială a încercat să repare greșeală, însă nu a făcut decât să scoată în evidență, momentul.

Nicușor Dan a citit greșit discursul, pe care l-a susținut în fața reprezentanților din mediul de afaceri din România, care au luat parte la evenimentul organizat de Confederația Patronală Concordia.

Șeful statului a adus în discuție „Cadrul Financiar Multianual”, un proiect derulat în perioada 2028-2034, despre care Nicușor Dan a adăugat că se va termina „anul trecut„, așa cum arată și videoclipul transmisiei live de pe pagina oficială de YouTube a Administrației Prezidențială.

„De exemplu, Cadrul Financiar Multianual – va fi 2028-2030, este o negociere în cadrul Uniunii Europene, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut„, a precizat Nicușor Dan.

Administrația prezidențială a remediat, însă eroarea, atunci când a publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Înainte de începerea evenimentului, șefa de protocol l-a ajutat pe Nicușor Dan să-și găsească scaunul, deoarece președintele s-a arătat, ca de obicei, foarte confuz.

Foto: captură

