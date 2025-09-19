Nicușor Dan, președintele României, a transmis vineri un mesaj cu prilejul lansării Raportului privind starea învățământului juridic superior. Oficialul a precizat, în acest context, că facultățile de Drept trebuie să formeze nu doar profesioniști competenți, ci și cetățeni responsabili și a felicitat Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România pentru elaborarea Raportului privind starea învățământului juridic superior.

Discursul președintelui vine într-o perioadă în care educația din România trece printr-o perioadă de provocări, fiind marcată de proteste, tăieri de salarii și de burse.

„Facultățile de Drept nu formează doar profesioniști ai legii, ci și cetățeni”

Mesajul a fost prezentat de Cătălina Galer, Consilier de stat, la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului organizat de Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România.

„Învățământul juridic superior reprezintă mai mult decât o etapă academică: este unul dintre pilonii pe care se sprijină construcția unui stat de drept și a unei justiții eficiente (…) Facultățile de Drept nu formează doar profesioniști ai legii, ci și cetățeni care interiorizează și aplică valorile democrației și independența justiției.

Ca Președinte, voi sprijini orice efort care transformă învățământul juridic într-un model european de excelență și justiția într-un serviciu public destinat cetățeanului. Țara noastră are nevoie de profesioniști ai dreptului care să inspire încredere, să apere valorile democrației și să transmită societății mesajul că justiția este, înainte de toate, în slujba oamenilor”, a spus Nicușor Dan.

„Susțin o colaborare mai str âns ă între mediul academic, profesiile juridice și instituțiile publice”

Președintele a mai precizat că „reformele juridice de substanță nu încep în Parlament”, mărturisind că „ele se nasc în amfiteatrele facultăților, în biblioteci, prin programele de masterat și doctorat, acolo unde se formează viitorii magistrați, avocați și funcționari publici.”

„Studenții trebuie să aibă acces la practică reală, la mentori dedicați, la resurse moderne. Salut inițiativele de digitalizare a bibliotecilor universitare, introducerea examenelor bazate pe gândire critică, diversificarea programelor de masterat și extinderea parteneriatelor internaționale inițiate de facultățile de drept. Voi sprijini orice efort care transformă învățământul juridic într-un model european de excelență și justiția într-un serviciu public destinat cetățeanului (…)

Justiția este, înainte de toate, în slujba oamenilor. România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să își asume responsabilitatea nu doar pentru funcționarea unui sistem echilibrat și eficient, dar și pentru coeziunea societății în care trăiesc. De aceea, susțin o colaborare mai strânsă între mediul academic, profesiile juridice și instituțiile publice.

Studenții trebuie să aibă acces la practică reală, la mentori dedicați, la resurse moderne. Salut inițiativele de digitalizare a bibliotecilor universitare, introducerea examenelor bazate pe gândire critică, diversificarea programelor de masterat și extinderea parteneriatelor internaționale inițiate de facultățile de drept ”, a încheiat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit despre provocările esențiale ale înv ățăm ântului juridic superior

Oficialul a precizat că România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să-și asume un sistem echilibrat și eficient. Președintele a pledat, în acest contrext, o colaborare mai strânsă între mediul academic, profesiile juridice și instituțiile publice.

„Raportul care a prilejuit dezbaterea de astăzi reflectă aceste realități și subliniază provocările esențiale ale învățământului juridic superior. Dar știm cu toții că o pregătire academică impecabilă nu este suficientă dacă sistemul pierde prea repede oameni valoroși. Atunci când un magistrat se retrage din activitate prematur, lasă în urmă goluri greu de acoperit.

România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să își asume responsabilitatea nu doar pentru funcționarea unui sistem echilibrat și eficient, dar și pentru coeziunea societății în care trăiesc. De aceea, susțin o colaborare mai strânsă între mediul academic, profesiile juridice și instituțiile publice, a conchis Nicușor Dan.

