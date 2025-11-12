Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii

Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni, că o decizie legată de pensiile din Apărare și Servicii ar putea fi luată în perioada următoare. Declarația vine în contextul scandalului legat de pensiile magistraților.

„Există o îngrijorare în MApN, MAI, că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în aceste zone – așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de această lege în continuare, există acord politic pe toate palierele ca acest lucru să se întâmple în sistemele de apărare – nu e un motiv ca oamenii să se tensioneze – din cauza incertitudinii din justiție, multă lume s-a pensionat de teamă că mai târziu nu va avea aceleași condiții de pensionare,” a spus șeful statului.