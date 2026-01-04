Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre decizia Franței de a saluta încălcarea dreptului internațional pe care Donald Trump l-a făcut în Venezuela, dar și că România s-a grăbit să imite statul francez.

„Am așteptat cu deosebit interes reacția puterilor din Uniunea Europeană, a puterilor democratice și chiar a Uniunii Europene la incredibila încălcare a dreptului internațional de către administrația Trump prin răpirea președintelui unei țări suverane independente, Venezuela, membră a ONU în numele luptei împotriva traficului de droguri, care, vezi doamne, distruge America. Am așteptat cu un și mai mare interes reacția lui Macron, pentru ca să vedem care va fi reacția României. Pentru că România nu există pe harta Europei, ea este un fel de regiune sau colonie sau teritorii de peste mări, Franța are acestei teritorii la noi teritorii de peste munți ale Franței și politica noastră este…cea externă, mai ales, se aliniază rapid la politica externă a Franței”, a spus Ion Cristoiu.

„Am așteptat cu un și mai mare interes reacția lui Macron, pentru ca să vedem care va fi reacția României”

Publicistul consideră că reacția României a fost copiată după cea a Franței și că a fost postată la scurt timp după ce Emmanuel Macron salutat acțiunea.

„Și nu a fost nimic surprinzător în faptul că Oana Țoiu, așa-zisa noastră ministră de externe, o analfabetă funcțională în materie de politică externă și de politică în general, și de viziune asupra lumii, a postat imediat, în numele României, reacția la încălcarea dreptului internațional. După ce a reacționat, Emanuel Macron. Cocoșelul galic, a salutat într-un fel această gravă încălcare a dreptului internațional, punând poporul venezuelean s-a eliberat astăzi de dictatură Nicolas Maduro și unu poate decât să se bucure la la la și el se bucura prin preluarea puterii și încălcarea libertăților fundamentale. Deci era un rechizitoriu la adresa lui Maduro, dar în legătură cu legitimitatea sa și pun o reacție asemănătoare a avut și Merz. Așadar, imediat, reacția României care a urmat nu putea să fie decât o copie după…o copie proastă după reacția Franței.

Așadar, potrivit liderilor din vest-democrați, încălcarea dreptului internațional în cazul Venezuelei e de salutat pentru că a dus la eliberare a poporului venezuelean de sub dictatură. Sigur, aceeași lideri au denunțat invadarea Ucrainei de către Rusia, considerând o acțiune nelegitimă, care a încălcat dreptul internațional, în timp ce Donald Trump a justificat această încălcare prin un rechizitoriu la adresa nu știu, implicării familiei Maduro, familiei în o serie de acțiuni care au pus, au atentat la siguranța națională a Americii. Ba chiar dacă ar fi să credem pe Trump din conferința de presă ținută despre această operațiune. La un moment dat, America era cât pe aici să se prăbușească în urma acțiunilor lui Maduro. Deși sunt sute de kilometri, deci Venezuela nu se învecinează terestru cu America. Rezultă că Maduro mai avea un pic și tărâm Americă trimitea bande de care violau copii.

Sigur, trebuia să ne întrebăm da unde erau, cum să spun unde erau cei care păzeau frontierele Americii și nu puteau fi bandele alea rase de către American mă rog. Deci și liderii europeni și evident și liderii români au salutat conținut eliberare. Donald Trump n-a vorbit niciun moment de eliberare, a vorbit numai de pericolul un întruchipat de Maduro ca persoană față de Statele Unite ale Americii. Și de-aia spune el la și America l-a și răpit. Ba mai mult, Donald Trump a spus că America va guverna Venezuela, că are nevoie de petrolul venezuelean. Și în general n-a vorbit de tranziția la democrație. Ba chiar a și criticat-o pe lidera opoziției. Așadar, nici vorbă să salutăm eliberarea poporului venezuelean, deoarece chiar Donald Trump a spus că nu poporul nu știu, s-a eliberat petrolul. Este limpede din tot ce a spus Donald Trump că nu e vorba de o acțiune de democratizare, de înlăturare a unui dictator, ci de înlăturare a unui terorist pericol pentru Statele Unite.

În aceste condiții, o prostie să vorbești de să saluți eliberare a poporului. Dar este o prostie, mai ales pentru că în dublu standard, adică de ce rușii nu au voie să încalce dreptul internațional, iar americanii au voie, există invazii bune și invazii rele”, a încheiat Ion Cristoiu.