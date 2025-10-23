Prima pagină » Actualitate » Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea”

Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea”

Bianca Dogaru
23 oct. 2025, 21:49, Actualitate
Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea”

Ilie Bolojan a reacționat după ce, potrivit declarațiilor, în interiorul PSD s-a discutat varianta desemnării unui alt premier. El spune că problemele României vor rămâne aceleași, cu sau fără el în funcție.

„Poate să fie Bolojan premier sau nu, asta nu e o problemă. Toți suntem trecători. Dar trebuie să dăm un răspuns pentru problemele pe care le are România, de aceste probleme nu putem fugi.”

Întrebat dacă pentru PSD ar fi o ușurare plecarea sa, Bolojan a spus că nu vede ce ar câștiga țara dintr-o astfel de decizie.

„Cei care vor să plec, nu au decât să vină să preia guvernarea. Pentru că aceste probleme rămân, lucrurile nu pot fi corectate fără niște costuri. Nu există așa ceva, nu mai merge cum a mers. Nu știu dacă plecarea mea aduce un câștig pentru partidele din România, e o problemă de responsabilitate.”

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Vasilica, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova, a fost condusă azi pe ultimul drum. Apropiații și-au luat rămas bun pentru totdeauna
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Amenzi de 4.000 de lei. Este strict interzis pentru românii care nu sunt racordați la canalizare
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Respirație ușoară: soluții moderne pentru sănătatea celor mici (P)