Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea”

Ilie Bolojan a reacționat după ce, potrivit declarațiilor, în interiorul PSD s-a discutat varianta desemnării unui alt premier. El spune că problemele României vor rămâne aceleași, cu sau fără el în funcție.

„Poate să fie Bolojan premier sau nu, asta nu e o problemă. Toți suntem trecători. Dar trebuie să dăm un răspuns pentru problemele pe care le are România, de aceste probleme nu putem fugi.”

Întrebat dacă pentru PSD ar fi o ușurare plecarea sa, Bolojan a spus că nu vede ce ar câștiga țara dintr-o astfel de decizie.

„Cei care vor să plec, nu au decât să vină să preia guvernarea. Pentru că aceste probleme rămân, lucrurile nu pot fi corectate fără niște costuri. Nu există așa ceva, nu mai merge cum a mers. Nu știu dacă plecarea mea aduce un câștig pentru partidele din România, e o problemă de responsabilitate.”

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: