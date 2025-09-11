Nicușor Dan recunoaște că măsurile lui Bolojan au afectat românii, dar au dus țara într-o zonă „sigură”: „Alternativa poate să fie mult mai REA”

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut că economia a trecut peste cel mai greu moment și că țara ar fi acum într-o zonă mai sigură. Declarația a fost făcută joi, la B1TV, într-un moment în care românii se confruntă cu scumpiri masive și o inflație care a urcat la 9,9%.

„România este predictibilă, eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă, cred ca guvernul și-a atins acest obiectiv”, a afirmat Nicușor Dan.

Totuși, șeful statului a admis că măsurile luate de Guvernul Bolojan au îngreunat viața românilor, în special prin creșterea TVA-ului și scumpirile de accize. În același context, președintele a avertizat că ar putea exista o alternativă și mai rea.

„În momentul acesta prin TVA, prin lanțuri de scumpiri, prin majorări de accize, spațiul pe care oamenii aceștia îl au a devenit și mai mic. Totuși, alternativa poate să fie mult mai rea, alternativa care se profila, de a ieși fondurile (europene n.r.), de a veni FMI și de a bloca total economia, de acestea ne-am îndepărtat”, a adăugat Nicușor Dan.

Optimismul președintelui merge chiar mai departe. Acesta estimează că economia României ar putea reintra pe un trend ascendent abia în 2027.

Surse foto: Mediafax / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ: