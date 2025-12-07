Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă

Nicușor Dan a întâmpinat dificultăți chiar și în cabina de vot. De intrat, a intrat singur, la ieșire a fost ceva mai complicat. Fără să fie însoțit de șefa de protocol, Delia Dinu, președintele s-a încurcat în perdeluța care delimita cabina de secție. A răzbit până la urmă, după câteva momente de făstăceală, spre amuzamentul celor prezenți.

Preşedintele României a votat duminică, la alegerile parţiale din Capitală, la Şcoala Gimnazială Luceafărul, din Sectorul 5. A venit de mână cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, pe care a lăsat-o la intrare în secţia de votare.

Aceasta l-a aşteptat răbdătoare, la uşă, până ce soţul-preşedinte a dat piept cu perdeaua cabinei de votare care n-a vrut să se deschidă deloc pe stânga, dar a fost mult mai cooperantă când a fost abordată pe partea dreaptă.

