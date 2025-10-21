Nicușor Dan salută alegerea „DOAMNEI de FIER”, prima femeie premier a Japoniei. Admiratoarea lui Margaret Thatcher, felicitată de Trump și Ursula

Nicușor Dan, președintele României, a salutat, într-un mesaj publicat pe X alegerea lui Sanae Takaichi, cea care a devenit prima femeie prim-ministru din Japonia, după ce a obținut majoritatea voturilor, atât din Camera Inferioară, cât și din cea superioară a Parlamentului. Reamintim că Donald Trump, președintele SUA, s-a numărat printre cei care au lăudat „marea înțelepciune și putere” a lui Takaichi. Aceasta a fost felicitată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de către alți lideri europeni.

Conservatoarea în vârstă de 64 de ani este cunoscută ca fiind „Doamna de Fier” a Japoniei, o admiratoare declarată a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher.

Sanae Takaichi este la cea de-a treia încercare de a deveni liderul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în cinci ani din partidul său, LDP, afectat de scandaluri.

Japonia și România au semnat în 2023 o declarație comună de instituire a parteneriatului strategic

În ceea ce privește relațiile bilaterale dintre Tokyo și București, Japonia și România au semnat în 2023 o declarație comună de instituire a parteneriatului strategic. Japonia este a doua țară din Asia, după Coreea de Sud, cu care România are un parteneriat strategic.

Takaichi, din Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, a obținut 237 de voturi în Camera Inferioară și 125 de voturi în Camera Superioară – o majoritate simplă în ambele Camere, notează BBC.

Nicușor Dan: „Țările noastre au legături istorice bazate pe valori și obiective comune”

„Felicitări călduroase, @takaichi_sanae, pentru alegerea ta istorică în funcția de prim-ministru al Japoniei, prima femeie care ocupă această funcție. Țările noastre au legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de parteneriatul nostru strategic puternic. Aștept cu nerăbdare să dezvoltăm în continuare această relație specială!”, a scris Nicușor Dan.

Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your historic election as Japan’s first female Prime Minister.

Our countries share historic ties based on common values and objectives, confirmed by our strong Strategic Partnership.

I am looking forward to further developing this… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 21, 2025

Al patrulea prim-ministru al Japoniei în cinci ani

Takaichi, cunoscută și sub numele de „Doamna de fier” a Japoniei, este protejata fostului prim-ministru Shinzo Abe și este cunoscută pentru conservatorismul ei ferm. Takaichi a fost aleasă lider al Partidului Liberal Democrat (care, în ciuda numelui, este conservator) la începutul lunii octombrie, învingând candidații mai moderați.

Acesta a sugerat o întoarcere spre dreapta pentru PLD, care a suferit pierderi zdrobitoare în ultimele două alegeri parlamentare, după ce alegătorii nemulțumiți s-au reorientat spre noi partide de extremă-dreapta, notează CNN.

Takacihi și-a dorit întotdeauna să fie „Doamna de Fier” a Japonia

Sanae Takaichi a fost mult timp o conservatoare convinsă – opunându-se căsătoriilor între persoane de același sex și ridicându-se împotriva legislației care ar permite cuplurilor căsătorite să aibă nume de familie separate, ceea ce ar împiedica multe femei să-și păstreze numele de fată.

De asemenea, ea are o poziție dură în ceea ce privește imigrația. Ea a spus că va „lua măsuri împotriva vizitatorilor și imigranților care încalcă regulile,” care au venit în Japonia în număr record.

Acum că Parlamentul a ales prim-ministrul, va fi anunțat un nou Cabinet. Membrii Cabinetului se vor îndrepta apoi spre Palatul Imperial pentru o ceremonie de atestare și vor ține prima lor ședință de cabinet.

„Marea înțelepciune și putere” a lui Takaichi, lăudată de Donald Trump

La începutul acestei luni, președintele SUA Donald Trump a felicitat-o pe Takaichi pentru că a câștigat cursa pentru conducerea partidului său, LDP, numind victoria ei „o veste extraordinară.” El a descris-o ca fiind o „persoană foarte respectată, de mare înțelepciune și putere” – și i-a lăudat rolul de prim-ministru al Japoniei – deși ea nu fusese încă confirmată în această funcție.

Ca răspuns, Takaichi a postat că este „foarte mulțumită” de mesajul liderului american, spunând că „speră să lucreze împreună pentru a face alianța noastră și mai puternică și mai prosperă”.

Takaichi s-a poziționat până acum ca un partener de încredere pentru SUA – spunând la începutul acestei luni că intenționează să onoreze un acord de investiții cu Trump, în ciuda semnalelor anterioare – un semn că intenționează să mențină stabilitatea în relațiile bilaterale.

