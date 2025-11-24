Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit”

Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit”

24 nov. 2025, 11:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a făcut mărturisiri inedite despre fostul președinte Traian Băsescu. Fost lider PMP și apoi deputat de Constanța din partea partidului fondat de fostul președinte, cunoscutul jurnalist a admis că l-a cunoscut bine pe Băsescu și îi știe una din marile sale dorințe pe plan politic, legată de adversarii săi.

Invitatul lui Ionuț Cristache a dezvăluit că fondatorul PMP are un vis legat de marii săi adversari, PNL.

Robert Turcescu: Îi considera pe ăștia de la USR comuniștii din generația nouă. Noii comuniști. 

Ionuț Cristache: De ce acum?

Meciul pe care Traian Băsescu îl mai are de purtat

Turcescu: Nu știu. Trebuie să-ți spun că are un meci de purtat. Știi care? Cred că vrea să trăiască momentul ăla în care USR-ul face fuziune prin absorpție. În sensul în care îi absorb pe peneliști.

Cristache: A, da? Are boală pe ei?

Turcescu: Are boală că i-au topit partidul. Deci dacă Băsescu într-o zi o să-i vadă pe peneliști vărsându-se în USR și făcând împreună, nu știu, partidul useristo-liberal… Cred că Băsescu o să iasă la o perdelută și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit. Pentru că, într-adevăr, îi urăște pe ăștia din PNL. Și atunci, pe unde îi prinde, îi carotează.

PNL, „carotat” cu instrumentul USR

Cristache: Cu ce instrument să-i caroteze?

Turcescu: Cu instrumentul USR. Că nu o să-i caroteze cu instrumentul PSD. Asta e povestea.

Cristache: Deci să-i distrugă pe PNL-iști.

Turcescu: Da.

Cristache: Super tare. Asta încurajăm.

Turcescu: Pentru că, totuși, să ne gândim, liberalii sunt ăia care în raport cu Băsescu s-au portat absolut mizerabil de-a lungul anilor.

