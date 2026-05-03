Secretarul general al Partidul Național Liberal, Dan Motreanu: „PSD și AUR, două fețe ale aceluiași sistem politic”

Dan Motreanu, Secretarul general al Partidul Național Liberal, a susținut, printr-o postare pe Facebook, faptul că relația dintre PSD și AUR ar fi în conflict în public, iar în culise ar fi una de colaborare. Prim-vicepreședintele PNL a susținut că în condițiile în care Guvernul Bolojan este „dărâmat”, „să iasă în față și să oficializeze această colaborare”.

Dan Motreanu a afirmat, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, faptul că partidele PSD și AUR „sunt două fețe ale aceluiași sistem politic”. În cadrul postării sale, a făcut referire la alegerile prezidențiale care au avut loc în anul 2024. El a afirmat că în primul tur prezidențial de atunci, „jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion”.

Dan Motreanu: PSD joacă rolul „responsabilului”. AUR joacă rolul „rebelului”

„PSD și AUR – două fețe ale aceluiași sistem politic.

Se declară adversari, dar acționează ca aliați ori de câte ori interesele o cer. Asta nu mai este o coincidență — este un tipar.

La prezidențialele din 2024, în primul tur, jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion.

În 2025, PSD a refuzat să-l susțină în turul doi pe Nicușor Dan— nu dintr-o pretinsă neutralitate, ci din calcul politic, știind că o parte din electoratul său este mai aproape de AUR. „Lăsăm votul liber” a însemnat, de fapt, ajutor indirect pentru George Simion.

Iar când vine vorba de putere reală? Moțiuni comune, voturi comune, obiective comune. Nici nu e de mirare, când tot mai mulți foști pesediști se înscriu în AUR.

AUR nu este o alternativă reală la PSD. Este, în practică, o anexă utilă — un partid care radicalizează discursul, dar stabilizează sistemul PSD.

PSD joacă rolul „responsabilului”. AUR joacă rolul „rebelului”.

Dar rezultatul e același: menținerea controlului și manipularea electoratului.

Aceasta este adevărata duplicitate:

în public – conflict

în culise – colaborare

Este momentul ca, dacă tot acționează împreună, să își asume acest lucru.

Dacă dărâmă Guvernul împreună, să iasă în față și să oficializeze această colaborare.

Să formeze Guvernul împreună și să răspundă direct pentru consecințe.

Fără jocuri de culise. Fără ambiguitate. Fără teatru politic”, a notat Dan Motreanu pe Facebook.

