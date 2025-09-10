Nicușor STANCIU, un căpitan blazat: „Am pierdut orice șansă”

România a scoar doar un rezultat de egalitate în Cipru, scor 2-2, rezultat în urma căruia s-au înmulțit vocile celor care îl contestă pe Mircea Lucescu și îi cer să plece de la cârma echipei naționale. Despre prestația „tricolorilor” aproape că nici nu se vorbește, iar în acest context atitudinea blazată a căpitanului Nicușor Stanciu aproape că a trecut nebăgată în seamă.

La revenirea în țară, Stanciu a spus că România nu mai are nicio șansă la calificare directă și nici pentru locul 2 în grupă nu prea mai sunt speranțe.

Stanciu: „Nu ne-a zis nimic în vestiar Mircea Lucescu”

„Nu am reușit să câștigăm. Am pierdut orice șansă la o calificare directă, șanse mici și la locul doi. E dureros. În a doua repriză nu am mai fost ca în prima. Nu ne-a zis nimic în vestiar Mircea Lucescu. Trecem printr-o perioadă mai puțin bună, poate că nici nu am început preliminariile bine cu Bosnia. Eu cred că e timp până în martie, dacă vom avea șansă să jucăm acel baraj. Ne-am obișnuit să le mulțumim fanilor pentru suport și să ne cerem scuze pentru rezultat.

Am vorbit, am discutat. Timpul trece repede peste noi. Până acum, nu am fost niciodată aproape de un Campionat Mondial. Dacă te gândești la o șansă peste patru ani, nu știi dacă vei mai fi aici. E ultima noastră șansă de a mai juca la un Campionat Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu la finalul meciului de la Nicosia.

Atitudinea căpitanului echipei naționale contrastează cu cea a selecționerului Mircea Lucescu. La conferința de presă, el a încercat să transmită încredere „tricolorilor” că pot recupera handicapul de puncte.

„(n.r. – întrebat despre demisie) Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Știu cum s-a pregătit acest meci și eram sigur că vom câștiga.

Echipa națională trebuie să își continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să știți că Cipru poate să câștige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicați la Viena, au fost împiedicați de arbitraj în Bosnia”, a precizat „Il Luce”.

Cu 3 meciuri rămase de disputat în grupă, România se află pe locul 3 în clasament, având 7 puncte. Echipa națională este la 5 puncte în urma Austriei și a Bosniei.

