Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe Transfăgărăşan.

Salvamontiştii spun că la altitudinea de peste 1.800 m ninge de azi noapte, iar de dimineață a început să ningă și sub 1.800 m.

Încă nu s-a depus strat de zăpadă, este ceață, iar la altitudini de peste 1.800 vântul suflă cu 30-40km/h.

Salvatorii montani spun că nu au fost evenimente peste noapte, însă îşi păstrează ridicat nivelul de atenţie, având în vedere că weekendul încă nu s-a încheiat.

„Avem echipe de salvatori montani care asigură permanența în toate bazele Salvamont Argeș: Cota 2000-Capra, Nucșoara și Voina”, spune Cristi Toma, şef Salvamont Argeş.

Prognoza meteo emisă de ANM arată că, la munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste. Vântul va avea intensificări – cu viteze, în general, de 45-50 km/ h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile Sud -Estice, iar noaptea vor fi intensificări și în Nord- Vestul și Centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80-90 de km / h.

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu vor fi precipitații la început sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Totodată, în aceste zone, se vor acumula cantități de 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri.

Duminică, vremea se ameliorează sub aspectul precipitațiilor, care vor mai fi slabe, iar în special în Vestul – Centrul- Nordul țării vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului, în Sud-Estul țării acestea vor fi sub formă de ploaie, dar slabe, a transmis ANM.

