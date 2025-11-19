Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare valabilă până miercuri – 19 noiembrie 2025 – la ora 14.00. Potrivit meteorologilor, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.
Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2…6 cm și izolat de 10…12 cm. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste, acolo unde startul de zăpadă va depăși 15 cm.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – ultimele informații referitoare la prognoza meteo pentru astăzi.
„Astăzi avem parte de o vreme mohorâtă, închisă, cu mulți nori, în toată țara. Mai norocoși vor fi locuitorii din partea de nord-vest a țării, unde se arată și soarele.
În București va fi ploaie, după-amiaza și seara, cu o temperatură de 7 – 8 grade. În țară vor fi temperaturi între 3 și 11 grade. Temperaturi modeste, foarte apropiate de ceea ce ar trebui să fie acum, în noiembrie.
Va fi o zi de noiembrie rece, mohorâtă și cu ploi, mai ales în partea de sud a țării”, a transmis, pentru Gândul, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară – minus 4 grade Celsius – s-a înregistrat la Iezer.
În partea de vest a României a fost cer senin la Oradea și minus 1 grad, la Arad au fost 2 grade și cer acoperit, iar la Timișoara s-au înregistrat 4 grade Celsius, iar cerul era parțial acoperit.
Burnița și la Drobeta-Turnu Severin, iar temperatura, la ora 07:00, era de 6 grade Celsius.
RECOMANDAREA AUTORULUI: