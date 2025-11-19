Prima pagină » Știri » ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Când scăpăm de ploi și în ce zone se arată soarele. „Locuitorii vor fi mai norocoși”

ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Când scăpăm de ploi și în ce zone se arată soarele. „Locuitorii vor fi mai norocoși”

Cristian Lisandru
19 nov. 2025, 11:00, Știri
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Când scăpăm de ploi și în ce zone se arată soarele. „Locuitorii vor fi mai norocoși”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare valabilă până miercuri – 19 noiembrie 2025 – la ora 14.00. Potrivit meteorologilor, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2…6 cm și izolat de 10…12 cm. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste, acolo unde startul de zăpadă va depăși 15 cm.

  • Local și temporar, potrivit ANM, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h.
  •  Vremea va intra într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade.

„Mai norocoși vor fi locuitorii din partea de nord-vest a țării”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – ultimele informații referitoare la prognoza meteo pentru astăzi.

Astăzi avem parte de o vreme mohorâtă, închisă, cu mulți nori, în toată țara. Mai norocoși vor fi locuitorii din partea de nord-vest a țării, unde se arată și soarele.

  • Așteptăm să plouă, mai ales după amiaza și seara, în partea de sud și de sud-est a țării – Oltenia, Muntenia, Dobrogea și partea de sud a Moldovei.
  • Vor fi ploi slabe cantitativ, comparativ cu ceea ce am avut pe parcursul zilei de marți. La munte, pe zona foarte înaltă, trecător apar lapovița și ninsoarea, dar foarte slabe.

În București va fi ploaie, după-amiaza și seara, cu o temperatură de 7 – 8 grade. În țară vor fi temperaturi între 3 și 11 grade. Temperaturi modeste, foarte apropiate de ceea ce ar trebui să fie acum, în noiembrie.

Va fi o zi de noiembrie rece, mohorâtă și cu ploi, mai ales în partea de sud a țării”, a transmis, pentru Gândul, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor din România

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară – minus 4 grade Celsius – s-a înregistrat la Iezer.

  • Au fost 0 grade și ninsoare la Suceava, 0 grade și lapoviță la Botoșani, 0 grade și ninsoare la Iași, 0 grade și ninsoare la Bacău și Vaslui.
  • În București, la aceeași oră, termometrele arătau 4 grade și burnița.

Harta temperaturilor din România – ora 07:00 | Sursa ANM

  • În Dobrogea se înregistrau 8 grade la Sulina și ploua în averse.
  • La Constanța au fost 7 grade Celsius, iar cerul era acoperit.

În partea de vest a României a fost cer senin la Oradea și minus 1 grad, la Arad au fost 2 grade și cer acoperit, iar la Timișoara s-au înregistrat 4 grade Celsius, iar cerul era parțial acoperit.

Burnița și la Drobeta-Turnu Severin, iar temperatura, la ora 07:00, era de 6 grade Celsius.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

Gândul de Vreme Ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi în scădere semnificativă”
10:55
Ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi în scădere semnificativă”
Gândul de Vreme Noi vești de la meteorologi. ANM anunță, pentru Gândul: Vremea se schimbă radical în următoarea perioadă
11:00, 20 Nov 2025
Noi vești de la meteorologi. ANM anunță, pentru Gândul: Vremea se schimbă radical în următoarea perioadă
EXCLUSIV Revoltă în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după evacuarea lui L. Orban din Cotroceni: „Nicușor Dan a pierdut”/ „Ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că n-a apucat Mirabela să mute borcanele la Cotroceni”/„Sfârșitul poate să înceapă azi”
12:00, 19 Nov 2025
Revoltă în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după evacuarea lui L. Orban din Cotroceni: „Nicușor Dan a pierdut”/ „Ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că n-a apucat Mirabela să mute borcanele la Cotroceni”/„Sfârșitul poate să înceapă azi”
METEO Transalpina, deszăpezită de angajații CNAIR. A nins puternic în zona de munte a Olteniei
09:16, 19 Nov 2025
Transalpina, deszăpezită de angajații CNAIR. A nins puternic în zona de munte a Olteniei
NEWS ALERT MApN a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României
08:08, 19 Nov 2025
MApN a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României
NEWS ALERT UPDATE-Traficul pe DN 1 este blocat din cauza unei cisterne răsturnate, încărcată cu 1.800 litri de acid azotic
07:53, 19 Nov 2025
UPDATE-Traficul pe DN 1 este blocat din cauza unei cisterne răsturnate, încărcată cu 1.800 litri de acid azotic
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire