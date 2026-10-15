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Ninge în Poiana Brașov! Imagini de poveste la jumătatea lunii octombrie

Ninge în Poiana Brașov! Imagini de poveste la jumătatea lunii octombrie
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Ninge în Poiana Brașov. Imaginile sunt de poveste, la jumătatea lunii octombrie.

Fotografia cu ninsoarea din Poiana Brașov a fost distribuită pe pagina de Facebook „Visit Brașov România”.

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Cum va fi vremea în Poiana Brașov în următoarele zile

În această seară în Poiana Brașov, vremea este rece și ninge, înregistrându-se o temperatură de 4°C (care se simte ca 2°C). Umiditatea este ridicată, de 85%, iar vântul suflă ușor dinspre nord-vest cu aproximativ 6 km/h (4 mph).
Șansele de ninsoare rămân ridicate în prima parte a nopții (80%), urmând ca spre dimineață precipitațiile să se diminueze, lăsând în urmă un cer predominant noros.

Sfârșitul de săptămână (16 – 18 octombrie)

Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă. Vineri vor mai fi reprize de lapoviță și ninsoare (în special în prima parte a zilei), urmând ca sâmbătă și duminică precipitațiile să se transforme treptat în ploi ușoare, pe fondul unei ușoare creșteri a temperaturilor minime.

Săptămâna viitoare

Prima parte a săptămânii aduce un cer noros și ploi locale. Începând de miercuri, 21 octombrie, vremea se va încălzi treptat, soarele își va face apariția, iar temperaturile maxime vor urca până la 13°C – 14°C.

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