Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile

19 nov. 2025, 07:34, Actualitate
A nins, deja, în România, în mai multe localități, dar zăpada căzută marți, 18 noiembrie 2025, a fost doar preambulul pentru iarna care ne așteaptă, spun meteorologii. Accuweather anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală.

Iată pe ce dată vin zăpezile și în București.

Șase zile consecutive de ninsoare în București

Cel puțin pentru moment, Capitala rămâne în afara tabloului hibernal. Imaginile publicate marți pe rețelele de socializare au arătat strat de zăpadă în zone montane, în localități din nord și centrul țării, dar Bucureștiul a scăpat.

Pentru o perioadă scurtă, spun meteorologii. Și asta fiindcă prognoza Accuweather pentru luna decembrie arată clar: iarna își intră în drepturi și la noi, iar în preajma sărbătorilor se anunță un episod consistent de ninsori.

Conform prognozei prezentate pentru București, între 22 și 27 decembrie se anunță șase zile consecutive cu ninsori, unele moderate, altele mai intense cantitativ.

Iată ce arată prognoza Accuweather:

  • 22 decembrie – câteva fulguieli, cu temperaturi cuprinse între 5 grade și –2;
  • 23 decembrie – ninsoare și răcire accentuată, se ajunge la 1 grad ziua și –6 noaptea;
  • 24 decembrie – Ajunul Crăciunului vine cu ninsoare și temperaturi de îngheț;
  • 25 decembrie – ninsoare în prima zi de Crăciun și –5 grade Celsius noaptea;
  • 26 decembrie – o ninsoare slabă și temperaturi negative;
  • 27 decembrie – este așteptată ninsoare abundentă, cu –7 grade în termometre.

Dacă aceste estimări se confirmă, Bucureștiul ar urma să aibă primele sărbători de iarnă albe din ultimii ani. Temperaturile scăzute vor păstra zăpada căzută peste Capitală în acele zile.

Pe de altă parte, prognoza ANM arată că debutul lunii decembrie va aduce, pentru București, temperaturi de toamnă târzie, cu maxime de 10 grade Celsius. Primele semne de iarnă autentică apar după data de 20 decembrie, când temperaturile coboară brusc sub 0 grade.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

