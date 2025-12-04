Prima pagină » Actualitate » Noi detalii tulburătoare despre fosta concurentă Exatlon, Roxana Moise. Când a depistat boala care a răpus-o

Noi detalii tulburătoare despre fosta concurentă Exatlon, Roxana Moise. Când a depistat boala care a răpus-o

04 dec. 2025, 13:39, Actualitate
Recent, o fostă colegă a Roxanei Moise a dezvăluit detalii tulburătoare despre boala cu care se confruntă fosta războinică de la „Exatlon”.

Roxana Moise s-a stins din viață la doar 39 de ani din cauza unei boli cumplite pe care a dus-o pe picioare mai bine de cinci ani. Fosta sportivă și-a pierdut viața marți, 2 decembrie 2025, ea a lăsat în urmă un soț și trei copii îndurerați.

Când  a depistat Roxana Moise boala care a răpus-o

Fosta războinică și-a găsit sfârșitul în urma unui lung chin provocat de leucemie, boală pe care a depistat-o în urmă cu mai bine de 5 ani de zile.

În ultima perioadă din viața ei, Roxana Moise a fost internată în spital, în comă, potrivit mărturisirilor făcute de fosta ei colegă. De asemenea, ea a dezvăluit că puțini oameni știau de boala regretatei sportive.

În cele din urmă, fosta concurentă de la „Exatlon” s-a stins pe patul de spital, din cauza unei afecțiuni oncologice localizate la nivelul capului. Chiar dacă a trecut prin momente dificile, Roxana a continuat să spere că totul va fi bine.

Deși a fost mult timp în comă și făcea ședințe de chimioterapie, fosta handbalistă își dorea să depășească această etapă din viața ei și să învingă boala nemiloasă, însă, din păcate, destinul ei a fost altul.

Mulți oameni o cunoșteau pe Roxana Moise de la televizor, mai exact din cadrul show-ului „Exatlon România”. Chiar dacă, pe parcursul competiției, a dat dovadă de putere și rezistență, aceasta s-ar fi luptat încă de pe atunci cu leucemia.

Ea a apărut pe micul ecran în anul 2018, iar fosta ei colegă are numai cuvinte de laudă la adresa ei.

