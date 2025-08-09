Prima pagină » Actualitate » Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu

Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu

09 aug. 2025, 20:38, Știri politice
Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu

Apar noi dovezi că Președintele Nicușor Dan a dat  peste cap intenționat ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Conform unui document oficial publicat de AlephNews, Președintele i-a privat, prin neparticiparea la ceremonii, pe apropiații fostul Șef de Stat să-și i-a un ultim adio în Sala Unirii.

În urma ședinței Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, de luni, 4 august, la care au participat zeci de persoane – reprezentanți din partea a 8 instituții – pentru a se pune la punct ultimele detalii ale ceremonialului, Guvernul României – cancelaria Premierului Ilie Bolojan – condus de Mihai Jurca – ca șef al Comitetului – a întocmit prin Direcția de Protocol și Relații Internaționale – și un proiect de program al tuturor evenimentelor și participărilor care trebuiau să aibă loc în cazul în care fostul șef de stat trecea în neființă.

Finalizarea proiectului de program s-a făcut luni seară, 4 august, ora 20.30, cu mai puțin de 20 de ore înainte de decesul fostului președinte Ion Iliescu.

Programul prestabilit

Potrivit programului Cancelariei Premierului Ilie Bolojan, publicat de Aleph News, prima parte a documentului face referire la modul cum se comunică oficial eventualul deces iar restul punctelor fac referire la activități și participări.

Astfel, documentul prevede că la ultima sosire în Palatul Cotroceni a lui Ion Iliescu, după ce Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” îi prezintă onorul defunctului iar Regimentul depune sicriul pe catafalcul amplasat în Sala Unirii.

În acel moment „În Sala Unirii va fi prezent E.S (n.r. Eminenței Sale) domnul Nicușor Dan, Președintele României, alături de consilierii prezidențiali”.

Numai că acest moment nu a mai avut loc, deși fusese stabilit în Comitet, confirmat și băgat în program, pentru că actualul președinte al României, Nicușor Dan, a refuzat.

După aceste clipe cu o simbolistică aparte, urma să se desfășoare ceremonia oficială a priveghiului.

Familia privată de un ultim rămas bun

Programul Cancelariei Premierului Ilie Bolojan includea și pentru Ziua 2 a funeraliilor de stat – între orele 9.00 – 10.00 – „scurta alocuțiune a E.S domnul Nicușor Dan, Președintele României”, moment însă care trebuia confirmat.

Potrivit surselor din Comitetului de organizare a funeraliilor de stat care a avut loc luni, reprezentanții Președinției României Nicușor Dan, așa cum am relatat anterior, au susținut că „numai” șefului statului în exercițiu,  în acest caz  Nicușor Dan, poate vorbi din Sala Unirii a Palatului Cotroceni și poate rosti un omagiu/ mesaj de adio din partea statului și poporului român, Președintele României fiind reprezentantul cu cea mai mare legitimitate, motiv pentru care reprezentanții fostului președinte Ion Iliescu au renunțat la propunerile lor.

Din partea fostului șef de stat Ion Iliescu fuseseră propuși pentru a rosti un mesaj de adio Adrian Năstase, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu.

De altfel, nici programul Cancelariei Premierului Ilie Bolojan nu îi cuprinde pe reprezentanții din partea familiei Iliescu, pentru că potrivit deciziilor luate în Comitet urma să vorbească din Sala Unirii doar Nicușor Dan.

Însă joi, în ziua Doliului Național și funeraliilor de stat, așa cum se știe, Nicușor Dan n-a mai coborât din biroul său de Președinte de la etajul Palatului Cotroceni, n-a anunțat nici că nu mai vorbește și nici că nu mai participă la ceremonie, s-a lăsat așteptat până în ultima clipă, motiv pentru care nimeni n-a mai putut să rostească un mesaj de adio din Palatul Cotroceni, contrar celor decise în Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, protocolului și uzanțelor internaționale în asemenea situații, comprimă AlephNews.

Recomandarea autorului: Deși i-a făcut campanie lui Ion Iliescu în 2000, Nicușor Dan a evitat prezența la catafalcul defunctului, în 2025

Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia

Citește și

REACȚIE Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
18:27
Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
REACȚIE Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
17:58
Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
VIDEO Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România
17:04
Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România
ANALIZĂ POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
16:06
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
SĂNĂTATE Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash
14:47
Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, umilită de o cântăreață: 'E o 😲'
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Localnicii, terifiați după ce Marea Galileii s-a înroșit ca pe vremea lui Moise. „Ar trebui ca oamenii să se împace cu Iisus”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
HARTĂ. Cum ar putea arăta Ucraina după întâlnirea dintre Trump şi Putin
StirileKanalD
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Călin Georgescu a dat semnal României. Ion Iliescu ar fi fost mândru de el: Uneori, este necesar…
Evz.ro
Cum a arătat prima grevă din istorie, desfășurată în Egipt. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cum au reacționat
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Cum să te eliberezi de nevoia de a fi validat de cine nu trebuie