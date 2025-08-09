Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu

Apar noi dovezi că Președintele Nicușor Dan a dat peste cap intenționat ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Conform unui document oficial publicat de AlephNews, Președintele i-a privat, prin neparticiparea la ceremonii, pe apropiații fostul Șef de Stat să-și i-a un ultim adio în Sala Unirii.

În urma ședinței Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, de luni, 4 august, la care au participat zeci de persoane – reprezentanți din partea a 8 instituții – pentru a se pune la punct ultimele detalii ale ceremonialului, Guvernul României – cancelaria Premierului Ilie Bolojan – condus de Mihai Jurca – ca șef al Comitetului – a întocmit prin Direcția de Protocol și Relații Internaționale – și un proiect de program al tuturor evenimentelor și participărilor care trebuiau să aibă loc în cazul în care fostul șef de stat trecea în neființă.

Finalizarea proiectului de program s-a făcut luni seară, 4 august, ora 20.30, cu mai puțin de 20 de ore înainte de decesul fostului președinte Ion Iliescu.

Programul prestabilit

Potrivit programului Cancelariei Premierului Ilie Bolojan, publicat de Aleph News, prima parte a documentului face referire la modul cum se comunică oficial eventualul deces iar restul punctelor fac referire la activități și participări.

Astfel, documentul prevede că la ultima sosire în Palatul Cotroceni a lui Ion Iliescu, după ce Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” îi prezintă onorul defunctului iar Regimentul depune sicriul pe catafalcul amplasat în Sala Unirii.

În acel moment „În Sala Unirii va fi prezent E.S (n.r. Eminenței Sale) domnul Nicușor Dan, Președintele României, alături de consilierii prezidențiali”.

Numai că acest moment nu a mai avut loc, deși fusese stabilit în Comitet, confirmat și băgat în program, pentru că actualul președinte al României, Nicușor Dan, a refuzat.

După aceste clipe cu o simbolistică aparte, urma să se desfășoare ceremonia oficială a priveghiului.

Familia privată de un ultim rămas bun

Programul Cancelariei Premierului Ilie Bolojan includea și pentru Ziua 2 a funeraliilor de stat – între orele 9.00 – 10.00 – „scurta alocuțiune a E.S domnul Nicușor Dan, Președintele României”, moment însă care trebuia confirmat.

Potrivit surselor din Comitetului de organizare a funeraliilor de stat care a avut loc luni, reprezentanții Președinției României Nicușor Dan, așa cum am relatat anterior, au susținut că „numai” șefului statului în exercițiu, în acest caz Nicușor Dan, poate vorbi din Sala Unirii a Palatului Cotroceni și poate rosti un omagiu/ mesaj de adio din partea statului și poporului român, Președintele României fiind reprezentantul cu cea mai mare legitimitate, motiv pentru care reprezentanții fostului președinte Ion Iliescu au renunțat la propunerile lor.

Din partea fostului șef de stat Ion Iliescu fuseseră propuși pentru a rosti un mesaj de adio Adrian Năstase, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu.

De altfel, nici programul Cancelariei Premierului Ilie Bolojan nu îi cuprinde pe reprezentanții din partea familiei Iliescu, pentru că potrivit deciziilor luate în Comitet urma să vorbească din Sala Unirii doar Nicușor Dan.

Însă joi, în ziua Doliului Național și funeraliilor de stat, așa cum se știe, Nicușor Dan n-a mai coborât din biroul său de Președinte de la etajul Palatului Cotroceni, n-a anunțat nici că nu mai vorbește și nici că nu mai participă la ceremonie, s-a lăsat așteptat până în ultima clipă, motiv pentru care nimeni n-a mai putut să rostească un mesaj de adio din Palatul Cotroceni, contrar celor decise în Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, protocolului și uzanțelor internaționale în asemenea situații, comprimă AlephNews.

