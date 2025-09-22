Noi informații din ancheta „Toto Dumitrescu”. Necunoscuta „cocaina” și ecuația complicată pe care trebuie să o rezolve procurorii

Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier – duminică, 14 septembrie, în București – și a fugit de la locul incidentului. Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, care venea dinspre Bd. Primăverii.

Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști după 2 zile și a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML), pentru a fi supus unor investigații suplimentare, după ce ar fi fost depistat pozitiv la cocaină.

În exclusivitate pentru Gândul, surse judiciare au declarat că procurorii au, acum, o ecuație complicată de rezolvat. Aceștia trebuie să demonstreze că Toto Dumitrescu consumase cocaină înainte de accident.

„Ancheta în plina desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina.

Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul. Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri.

Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat sursele judiciare.

