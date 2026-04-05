Noua metodă de înșelăciune. Escrocii se dau inspectori ANAF. Cum acționează

Autoritățile fiscale trag un semnal de alarmă privind o nouă schemă de fraudă. Escrocii contactează telefonic contribuabilii și se prezintă drept inspectori ANAF Antifraudă, încercând să obțină date personale și bancare.

Instituția recomandă prudență maximă și evitarea furnizării oricăror informații sensibile în urma unor astfel de apeluri.

Escrocii se dau inspectori ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează că au fost semnalate apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute se prezintă în mod fals ca inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

„Atragem atenția asupra unor apeluri telefonice frauduloase (phishing telefonic – vishing) efectuate de către persoane care fură identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În timpul acestor apeluri, pentru a crea aparența realității, sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. Astfel, se încearcă folosirea frauduloasă a calității de reprezentant al ANAF pentru obținerea de date personale și bancare”, a transmis instituția.

Escrocii urmăresc inducerea în eroare a persoanelor contactate

ANAF subliniază că astfel de tentative urmăresc inducerea în eroare a persoanelor contactate. Motiv pentru care recomandă ferm să nu fie oferite informații personale sau financiare în cadrul apelurilor primite de la interlocutori necunoscuți.

Inspectorii instituției nu solicită niciodată astfel de date prin telefon.

„În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, vă rugăm să transmiteți prin intermediul formularului electronic de contact disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic date ușor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, caracteristici (de exemplu: accent, modalitate de exprimare) ale apelantului care se recomandă a fi un reprezentat al ANAF”, recomandă reprezentanții ANAF în comunicat.

Potrivit sursei citate, informațiile colectate în urma acestor sesizări vor fi utilizate pentru informarea și sprijinirea organelor de cercetare penală, în vederea verificării și instrumentării unor posibile cazuri de uzurpare de calități oficiale.