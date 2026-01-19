Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunşat că a găsit un director pentru Apele Române. Acesta se numeşte Dragoş Cazan şi munceşte de-o viaţă în instituţie, în cadrul mai multor departamente. Ministrul subliniază că acesta are „0 zile de membru într-un partid politic” şi „30+ ani de experiență în domeniu”.

Dragoş Cazan a fost ales „prin selecție publică, cu interviuri transparente, în urma unei analize realizate alături de o comisie de specialiști cu zeci de ani experiență în domeniu”, mai spune ministrul Mediului.

„Dr. ing Doru Dragoș Cazan a fost ales la finalul unei proceduri deschise și transparente, prin consultarea cu o comisie de evaluare formată din specialiști recunoscuți la nivel național și internațional. Domnul Cazan este absolvent al Facultății de Hidrotehnică (UTCB), doctor în inginerie civilă – Hidraulică, și are un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA). Din 2021, este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), unde a condus și Serviciul de Management al Riscului la Inundații și Secetă. A fost director general al ANAR în 2015, iar între 2012 și 2020 a coordonat în cadrul ANAR Departamentul Managementul Resurselor de Apă, responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor și implementarea Directivei Cadru Apă”, informează Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul privind numirea ing. dr. Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), începând cu data de 20 ianuarie 2026.

Cum arată CV-ul noului director ANAR

Dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică.

Din 2021 este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Acesta a mai ocupat și funcția de șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă în cadrul INHGA, respectiv funcția de director general ANAR în 2015, iar între 2012 și 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor și implementarea Directivei Cadru Apă.

Este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, deține un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA) și a beneficiat de mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania. A reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.

Potrivit declaraţiei de avere, şi soţia acestuia este angajată a Apelor Române, regionala Argeş-Vedea, care are câte o subunitate în fiecare judeţ, inclusiv în Bucureşti, în afară de sediul central. Aceasta se numeşte Sistem de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti, unde deţine funcţia de şef Serviciu Aviz Autorizaţii.

