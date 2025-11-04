Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare

România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului govern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum indică documentul de pe site-ul oficial. Țara noastră este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând ajutoare în bani și sprijin strategic pentru țara vecină să scape de dependența de Rusia în plan energetic și comercial.

Însă, în schimb, programul de guvernare al guvernului Munteanu vorbește despre „vecini” într-un context mai larg legat de parteneriate strategice.

”Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității”, se arată în document.

Ca și o comparație, guvernul anterior condus de Dorin Recean menționase România de 11 ori în programul său de guvernare.

Astfel, guvernul Recean trecea în 2023, înaintea alegerilor prezidențiale și parlamentare, următoarele obiective majore ale Republicii Moldova:

” Dezvoltarea relației privilegiate cu Rom ânia în baza comunit ății de limbă , istorie , cultură și a parteneriatului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;

Aprofundarea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și dezvoltarea în continuare a rela țiilor speciale privilegiate , inclusiv prin implementarea Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova și Rom ânia , semnat ă la 23 noiembrie 2021”

De asemenea, și guvernul condus de Natalia Gavrilița din 2021 până în 2023 punea accent deosebit pe relația cu România, care era menționată de 7 ori în programul de guvernare. La capitolul ”relații bilaterale”, guvernul Gavrilița trecuse România pe primul loc la priorități:

”Guvernul îşi va intensifica activitatea în vederea consolidării parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum dezvoltării de mai departe a relaţiilor speciale privilegiate, bazate pe comunitatea de istorie, cultură şi limbă, inclusiv prin desfăşurarea şedinţelor comune ale celor două guverne şi altor mecanisme de interacţiune bilaterală, având drept obiective prioritare preluarea experienţei şi expertizei României în materie de integrare europeană, liberalizarea spaţiului economic comun, realizarea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice, transportului şi comunicaţiilor, promovarea proiectelor comune în sfera socială, culturală şi educaţională”.

Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul PAS fondat de Maia Sandu, a votat săptămâna trecută instalarea guvernului unicolor Munteanu, după ce Dorin Recean a anunțat, într-un gest surprinzător, că nu dorește să continue în această funcție. Republica Moldova o să aibă următoarele alegeri parlamentare peste 4 ani.

Autorul recomandă:

Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Decretul a fost deja semnat de Maia Sandu