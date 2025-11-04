Prima pagină » Actualitate » Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare

Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare

04 nov. 2025, 17:25, Actualitate
Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare

România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului govern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum indică documentul de pe site-ul oficial. Țara noastră este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând ajutoare în bani și sprijin strategic pentru țara vecină să scape de dependența de Rusia în plan energetic și comercial.

Însă, în schimb, programul de guvernare al guvernului Munteanu vorbește despre veciniîntr-un context mai larg legat de parteneriate strategice.

Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității”, se arată în document.

Ca și o comparație, guvernul anterior condus de Dorin Recean menționase România de 11 ori în programul său de guvernare.

Astfel, guvernul Recean trecea în 2023, înaintea alegerilor prezidențiale și parlamentare, următoarele obiective majore ale Republicii Moldova:

  • Dezvoltarea relației privilegiate cu România în baza comunității de limbă, istorie, cultură și a parteneriatului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;
  • Aprofundarea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și dezvoltarea în continuare a relațiilor speciale privilegiate, inclusiv prin implementarea Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova și România, semnată la 23 noiembrie 2021”

De asemenea, și guvernul condus de Natalia Gavrilița din 2021 până în 2023 punea accent deosebit pe relația cu România, care era menționată de 7 ori în programul de guvernare. La capitolulrelații bilaterale”, guvernul Gavrilița trecuse România pe primul loc la priorități:

Guvernul îşi va intensifica activitatea în vederea consolidării parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum dezvoltării de mai departe a relaţiilor speciale privilegiate, bazate pe comunitatea de istorie, cultură şi limbă, inclusiv prin desfăşurarea şedinţelor comune ale celor două guverne şi altor mecanisme de interacţiune bilaterală, având drept obiective prioritare preluarea experienţei şi expertizei României în materie de integrare europeană, liberalizarea spaţiului economic comun, realizarea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice, transportului şi comunicaţiilor, promovarea proiectelor comune în sfera socială, culturală şi educaţională”.

Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul PAS fondat de Maia Sandu, a votat săptămâna trecută instalarea guvernului unicolor Munteanu, după ce Dorin Recean a anunțat, într-un gest surprinzător, nu dorește continue în această funcție. Republica Moldova o să aibă următoarele alegeri parlamentare peste 4 ani.

Autorul recomandă:

Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Decretul a fost deja semnat de Maia Sandu

Citește și

ULTIMA ORĂ Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
17:05
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
SPORT Performanță ISTORICĂ. Voleibaliștii Stelei le-au prezentat fanilor Cupa Balcanică
16:49
Performanță ISTORICĂ. Voleibaliștii Stelei le-au prezentat fanilor Cupa Balcanică
VIDEO SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii
16:32
SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii
STUDIU Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
16:29
Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient
VIDEO De ce vin sute de oameni, săptămânal, să-l susțină pe Călin Georgescu la Poliție. Gândul a stat de vorbă cu suporterii fostului candidat la președinție. „Mi-am lăsat afacerile ca să vin să îmi susțin președintele”/”Venim pentru dreptate, pentru adevăr”/”N-au avut niciodată motiv pentru anularea alegerilor”/”Trebuie să luptăm cu sistemul”
16:56
De ce vin sute de oameni, săptămânal, să-l susțină pe Călin Georgescu la Poliție. Gândul a stat de vorbă cu suporterii fostului candidat la președinție. „Mi-am lăsat afacerile ca să vin să îmi susțin președintele”/”Venim pentru dreptate, pentru adevăr”/”N-au avut niciodată motiv pentru anularea alegerilor”/”Trebuie să luptăm cu sistemul”
EXTERNE David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles
16:42
David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles
VIDEO Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”
16:33
Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”
NEWS ALERT Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației publice: 13.000 de bugetari vor fi concediați
16:32
Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației publice: 13.000 de bugetari vor fi concediați
TEHNOLOGIE Google face bilanțul celor 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare”. România, cel mai mare hub al Google de dezvoltare pentru dispozitivele tip smartwatch din Europa
16:23
Google face bilanțul celor 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare”. România, cel mai mare hub al Google de dezvoltare pentru dispozitivele tip smartwatch din Europa
EXTERNE Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana
16:09
Prințul William este într-o formă de zile mari. Viitorul rege al Marii Britanii a fost filmat în timp ce juca volei pe faimoasa plajă Copacabana