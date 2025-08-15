FCSB, calificare în play-off-ul Europa League cu două victorii/Charalambous, mesaj pentru Rapid

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a trecut și în retur de Drita, din Kosova. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-1 joi seara, pe „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar.

Juri Cisotti (min.1), David Miculescu (min.18) și Dennis Politic (min.85) au marcat pentru FCSB, golul gazdelor fiind reușit de Veton Tusha, în minutul 52.

Desfășurarea meciului

După succesul la limită de la București (3-2), FCSB a deschis scorul în primul minut, prin Cisotti, care a reluat spectaculos cu capul mingea centrată de Miculescu. Miculescu a dublat avantajul campioanei României, după o pasă ideală a lui Bîrligea.

FC Drita a înscris în debutul reprizei secunde, când Tusha a reluat la bara a doua diagonală. Gazdele au rămas în 10, după eliminarea lui Rron Broja (min.68), pentru fault dur din spate la Olaru.

FCSB a ratat o mare ocazie în min. 71, când Baba Alhassan a trimis în fața porții, dar Bîrligea nu a putut relua în plasă de la un metru. FC Drita a mai avut o oportunitate de gol, prin Ajzeraj, cu un șut din careu peste poartă (min.81).

Dennis Politic a închis tabela cu un șut de la 15 metri.

În play-off, FCSB va juca împotriva formației scoțiene FC Aberdeen FC.

Elias Charalambous, cu gândul la Rapid

La finalul partidei, antrenorul Elias Charalambous și-a felicitate echipa pentru victorie și a transmis că acum se concentrează pe meciul cu Rapid, derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1.

„Era foarte important pentru club să ne calificăm. După mine, atitudinea a făcut diferența în această seară. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost foarte disciplinați și asta a făcut diferența în seara asta.

Sunt fericit pentru acești băieți, eram sigur că avem calitate, că este acolo și că începând să câștigăm meciuri, echipa asta își va regăsi drumul. Jucători au arătat de multe ori personalitate în momentele dificile, de asta sunt la FCSB, un club atât de mare. Ca să joci aici trebuie să ai atitudinea corectă și personalitate în momentele dificile. Ei au arătat caracter astăzi și asta a făcut diferența.

A fost foarte important că am dat gol primii. Am spus de ieri că venim aici să dăm goluri și nu să apărăm rezultatul din tur. Ar fi fost o mare greșeală să apărăm acest rezultat. Sunt foarte fericit pentru acești băieți și sper să continuăm tot așa.

Acum avem în față Rapid, ne concentrăm pe acest meci, apoi vom analiza Aberdeen, să vedem cum sunt și ne vom concentra pe ei. Eu întotdeauna vreau să păstrez un echilibru în viața mea. Fac tot ce pot să rezolv lucrurile astea și cea mai bună metodă este să obținem rezultate. Acum vrem să ne calificăm în Europa League. Asta este ținta noastră”, a spus Charalambous.

