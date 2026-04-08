Noul serial Netflix pe care toată lumea îl laudă. A devenit, deja, un adevărat fenomen global: locul 1 în 77 de țări
Noul serial Netflix pe care toată lumea îl laudă / foto ilustrativ, sursa: Profimedia

Producătorii serialului „XO, Kitty” au lansat, recent, cel de-al treilea sezon al seriei pe Netflix. La nivel global, deja se vorbește despre un adevărat fenomen: ocupă locul 1 în audiențele din 77 de țări.

Performanțele atinse sunt demne doar de cele mai mari producții cinematografice, remarcă publicația iberică AS.

Sezonul 3 din „XO, Kitty” face furori pe Netflix

Netflix continuă să lanseze aproape săptămânal noi seriale, iar multe dintre acestea devin rapid succese, fie că este vorba despre producții originale sau noi sezoane. Situația nu este diferită nici în cazul „XO, Kitty”, care, odată cu premiera sezonului 3, a urcat direct pe primul loc în 77 de țări.

Acest serial american pentru adolescenți propune un sezon mai dinamic și imprevizibil ca niciodată.

Premiera a avut loc pe 3 aprilie, după două sezoane de succes. Noile episoade o urmăresc pe Kitty Song Covey în ultimul an de liceu, după ce își petrece vara la New York. În rolul principal revine Anna Cathcart, alături de noi povești de dragoste, conflicte între prieteni și o continuă căutare a propriei identități.

„Impulsurile inimii o duc la un liceu de elită din Seul, unde tânăra pețitoare Kitty descoperă că viața, iubirea și familia sunt mai complicate decât credea”, se arată în descrierea oficială a serialului.

Peste alte producții de top

Odată cu lansarea sezonului 3, „XO, Kitty” s-a impus ca noul fenomen adolescentin de pe platformele de streaming. În primul weekend de la lansare, a ajuns pe primul loc în 77 de țări.

Creat de Jenny Han și avându-i în distribuție pe Choi Min-yeong și Gia Kim, serialul a reușit să depășească în topuri alte producții de succes difuzate de Netflix. Vorbim de „Bloodhounds”, thrillerul „Harry Hole”, horror-ul „Algo terrible está a punto de suceder” și, mai ales, „One Piece”.

În prezent, „XO, Kitty” este disponibil pe Netflix cu toate cele trei sezoane.

