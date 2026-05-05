Cele mai spectaculoase ținute de la Gala Premiilor Gopo. „Kontinental ’25”, marele câștigător la categoria film de lungmetraj

Gala Premiilor Gopo, ediția aniversară cu numărul 20, a avut loc luni seară, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național din București. Pentru al treilea an la rând, evenimentul a fost prezentat de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut publicului ca „Teo”.
Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic, printre care s-au regăsit criticul de film Irina Margareta Nistor, actrița Elvira Deatcu sau producătoarea Oana Iancu.
Organizatorii au acordat și câte un premiu pentru întreaga carieră, iar o astfel de distincție au primit actrița Dorina Lazăr, actorul Ovidiu Schumacher și regizorul Laurențiu Damian.
Fondatorii studioului Safe Frame, Sebastian Cosor și Ștefan Popescu, au fost și ei premiați pentru contribuția „excepțională” în domeniul efectelor vizuale (VFX) la realizarea filmului „Cravata galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi.
Gala Premiilor Gopo este un eveniment organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Babel Communications.
„Kontinental ’25” a câștigat premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo 2026, iar „Cravata galbenă” și-a adjudecat cele mai multe trofee tehnice, plus Premiul publicului. Igor Cobileanski a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru „Comatogen”.
„Kontinental ’25” s-a impus și la categoriile de interpretare, Eszter Tompa fiind premiată pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar Gabriel Spahiu, pentru cel mai bun actor în rol secundar.
La categoria cel mai bun actor în rol principal, câștigător a fost Ben Schnetzer, pentru rolul din „Cravata galbenă”. Filmul s-a numărat printre marii câștigători ai serii, obținând premii pentru cele mai bune decoruri, cel mai bun sunet, cele mai bune costume, cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură, precum și cel mai bun montaj.
Marina Palii a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru „Dinți de lapte”, film care i-a adus Emmei Ioana Mogoș trofeul Tânăra speranță. Producția a câștigat și premiul pentru cea mai bună muzică originală, semnată de Marius Leftarache și Nicolas Becker.
Premiul pentru cea mai bună imagine a fost acordat filmului „Catane”, prin George Dascălescu, iar aceeași producție, regizată de Ioana Mischie, a fost desemnată cel mai bun film de debut. Premiul RSC pentru cea mai bună imagine i-a revenit lui Marius Panduru, pentru „The Return”.
Iată lista completă a câștigătorilor la Premiile Gopo 2026:
Premiile Gopo sunt decernate anual pentru cele mai importante realizări cinematografice românești din anul precedent, cu scopul principal de a promova valorile cinematografiei naționale în rândul unui public cât mai larg. Premiile au fost înființate în anul 2007, în onoarea cineastului Ion Popescu-Gopo, la împlinirea a 50 de ani de când acesta a obținut Premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.
Începând cu anul 2007, cele mai bune filme de lungmetraj câștigătoare ale Premiului Gopo au fost, în ordine cronologică:
La această ediție aniversară a Premiilor Gopo, eleganța a fost cuvântul-cheie pe covorul roșu. Invitații au mizat pe ținute rafinate, cu accente moderne și detalii spectaculoase.
Domnii au ales, în mare parte, clasicul costum negru reinterpretat subtil, cu papion și cămașă albă impecabilă, completat de accesorii discrete. Vestimentația celor mai mulți afișa un aer sofisticat, dar fără a ieși ostentativ în evidență.
Doamnele prezente la gala desfășurată la Teatrul Național au atras toate privirile prin apariții glam. Unele au purtat rochii roșii spectaculoase, cu croieli fluide, în timp ce alte vedete au preferat ținutele negre cu inserții transparente sau texturi strălucitoare. S-au remarcat atât siluetele clasice, din cele care pun în valoare linia corpului, cât și alegerile mai îndrăznețe, cu decolteuri adânci.
Și-au făcut apariția și invitați care au optat pentru ținute inspirate din motive artistice sau tradiționale reinterpretate. O rochie amplă, bogat decorată, combina elemente teatrale cu eleganța contemporană, reușind să întoarcă toate privirile.
Gala Premiilor Gopo a fost și un spectacol vestimentar, în care stilul clasic s-a împletit armonios cu accentele moderne.
