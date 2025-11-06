Nu, nu e film de comedie: un bărbat din Constanța a furat bijuteriile dintr-o casă de amanet, dar și-a lăsat buletinul

Nu este vorba de un film de comedie, ci de pura realitate. Un bărbat din Constanța este căutat acum de Poliție, după ce a reușit să fure bijuterii din aur în valoare de 8.000 de lei, de la o casă de amanet din oraș, apoi a dat bir cu fugiții. Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, atunci când angajata nu era atentă. Imediat după dispariția bărbatului, femeia a sunat la 112.

O femeie, casieră a agenției, a sunat la 112. Aceasta a povestit polițiștilor că un individ a intrat în agenție, a venit la tejghea și i-a spus că vrea să vadă bijuteriile. Condiția a fost însă ca acesta să prezinte buletinul.

Zis și făcut, bărbatul i-a dat actul de indentitate, iar femeia a arătat bijuteriile. Bărbatul le-a studiat, a zis că îi plac și apoi a profitat de un moment de neatenție al angajatei, și s-a făcut nevăzut. Nu prea se înțelege de ce a provedat astfel bărbatul, pentru că a lăsat buletinul la casa de amanet.

Polițiștii au venit, au făcut cercetări, stabilind că este vorba de un prejudiciu de 8.000 de lei. Ei au făcut o copie după buletin, așadar este numai o chestiune de timp până ce bărbatul va fi prins.

