Numărul cererilor de azil din România a scăzut la jumătate în 2025. Cele mai multe solicitări au venit din partea cetățenilor din Siria și Irak

20 ian. 2026, 10:34
Numărul cererilor de azil din România a scăzut la jumătate în 2025. Cele mai multe solicitări au venit din partea cetățenilor din Siria și Irak

Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, în anul 2025, în România au fost înregistrate 1.200 de cereri de azil. Numărul este cu 51,3% mai mic față de anul anterior, când autoritățile au primit 2.465 de solicitări. 

Cele mai multe cereri au venit din partea cetățenilor din Siria și Irak. Potrivit IGI, 300 de cereri au fost depuse de sirieni , iar 110 cereri au aparținut irakienilor.

Majoritatea solicitărilor, respectiv 72,9% au fost depuse direct la structurile IGI. Un procent de 26,5% dintre cereri a fost înregistrat la structurile Poliției de Frontieră, iar restul la alte instituții competente.

La nivel național, cele mai multe cereri de azil au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București. Aici au fost depuse 426 de cereri, ceea ce reprezintă aproape jumătate din totalul solicitărilor primite de IGI și peste o treime din numărul total de cereri din România.

