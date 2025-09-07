Prima pagină » Actualitate » Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025

Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025

07 sept. 2025, 06:00, Actualitate
Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025
Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025 / foto: Shutterstock

Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025. Loteria Română a anunțat că reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 5,40 milioane de euro. Tragerile Loto au loc live la RTV, astăzi, începând cu ora 18:30. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Duminică, 7 septembrie 2025, telespectatorii au posibilitatea de a urmări o nouă rundă de trageri Loto, live la RTV, începând cu ora 18:30. Rezultatele vor fi afișate în timp real pe micile ecrane pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Încă din 5 septembrie, reprezentanții Loteriei Române au anunțat reporturile la aceste jocuri de noroc.

„Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 septembrie, Loteria Română a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei”, a anunțat Loteria Română.

Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025

Reprezentanții Loteriei Române au arătat și reporturile:

  • Report la Loto 6/49, categoria I, de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro);
  • Report la Noroc de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro);
  • Report la Joker, la categoria I, de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro);
  • Report la Joker, categoria II, de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro);
  • Report la Noroc Plus de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro);
  • Report la Loto 5/40, la categoria I, de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro);
  • Report la Super Noroc, categoria I, de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

„La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat”, a anunțat Loteria Română, pe 5 septembrie 2025.

Numerele extrase joi, 4 septembrie 2025

Loto 6/49: 46, 3, 21, 20, 31, 5
Joker: 37, 13, 42, 18, 35 + 16
Noroc: 3 5 9 7 6 0 0
Super Noroc: 0 9 3 3 8 6
Noroc Plus: 3 9 6 8 4 8
Loto 5/40: 10, 37, 29, 16, 12, 3

Autorul recomandă:

Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă

„Mi-a distrus viața!”. Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Obținuse 2.000.0000 de euro

Milionar peste noapte. Un american s-a îmbogățit după ce a achiziționat, din greșeală, două bilete la loto

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Grădini românești cu arbuşti şi pomi fructiferi exotici. Clima din România ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor
21:45
Grădini românești cu arbuşti şi pomi fructiferi exotici. Clima din România ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor
ACTUALITATE Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”
21:12
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”
ACTUALITATE Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști
20:49
Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști
ACTUALITATE Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență
20:12
Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență
ACTUALITATE CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor
19:29
CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor
ACTUALITATE Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor
18:59
Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Adevarul
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Ai copaci în curte? Regulă pentru cei care stau la casă. Ce trebuie să faci
Evz.ro
Cum te poate ajuta banca dacă rămâi cu mașina în pană
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Incendiile de vegetație alimentează poluarea aerului
EXTERNE Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio
19:52
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
18:45
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
EXTERNE Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
18:21
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
SPORT Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
17:55
Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
ACTUALITATE Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
17:34
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
VIDEO SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
17:28
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”