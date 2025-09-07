Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025. Loteria Română a anunțat că reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 5,40 milioane de euro. Tragerile Loto au loc live la RTV, astăzi, începând cu ora 18:30. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Duminică, 7 septembrie 2025, telespectatorii au posibilitatea de a urmări o nouă rundă de trageri Loto, live la RTV, începând cu ora 18:30. Rezultatele vor fi afișate în timp real pe micile ecrane pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Încă din 5 septembrie, reprezentanții Loteriei Române au anunțat reporturile la aceste jocuri de noroc.

„Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 septembrie, Loteria Română a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei”, a anunțat Loteria Română.

Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025

Reprezentanții Loteriei Române au arătat și reporturile:

Report la Loto 6/49, categoria I, de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro);

Report la Noroc de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro);

Report la Joker, la categoria I, de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro);

Report la Joker, categoria II, de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro);

Report la Noroc Plus de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro);

Report la Loto 5/40, la categoria I, de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro);

Report la Super Noroc, categoria I, de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

„La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat”, a anunțat Loteria Română, pe 5 septembrie 2025.

Numerele extrase joi, 4 septembrie 2025

Loto 6/49: 46, 3, 21, 20, 31, 5

Joker: 37, 13, 42, 18, 35 + 16

Noroc: 3 5 9 7 6 0 0

Super Noroc: 0 9 3 3 8 6

Noroc Plus: 3 9 6 8 4 8

Loto 5/40: 10, 37, 29, 16, 12, 3

