Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I

Duminică, 22 martie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 19 martie 2026, Loteria Română a acordat 25.760 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 26  martie 2026.

Rezultatele Loto 6/49 din 22 martie 2026:

Joker: 39, 26, 37, 43, 35 (+15)

Noroc Plus: 796417

Loto 5/40: 26, 3, 28, 12, 29, 9

Super Noroc: 679012

Noroc: 0388547

Loto 6/49: 43, 3, 30, 4, 7, 45

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 22 martie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,78 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,12 milioane de lei (1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 59,46 milioane de lei (peste 11,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 545.000 de lei (peste 107.000 de euro).

  • La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 127.658,72 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgu Mureș

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 246.000 de lei (peste 48.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.800 de lei.

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 104.600 de lei (peste 20.500 de euro).

Citește și

NEWS ALERT Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
18:00
Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
TURISM Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
17:48
Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
ENERGIE Tăvălugul scumpirii nu se mai oprește. Economist: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litru/Mi-e teamă că nici UE nu are bani să rezolve problema
17:41
Tăvălugul scumpirii nu se mai oprește. Economist: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litru/Mi-e teamă că nici UE nu are bani să rezolve problema
UTILE Aparatul din apartament pentru care plătești 50 lei în fiecare lună. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 6 becuri aprinse simultan
16:59
Aparatul din apartament pentru care plătești 50 lei în fiecare lună. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 6 becuri aprinse simultan
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu despre comportamentul țânțarilor. Când decid să te atace, de fapt
16:44
Ce arată un studiu despre comportamentul țânțarilor. Când decid să te atace, de fapt
INEDIT Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu
15:54
Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu
Mediafax
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Ce se întâmplă doctore
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum recunoaștem un psihopat? „Personalitățile întunecate” există peste tot, spune un psiholog
NEWS ALERT Lovitură diplomatică! Nicușor Dan s-a dus până la Bruxelles ca să se vadă cu vicepremierul României, Oana Gheorghiu. Ce au discutat cei doi
18:11
Lovitură diplomatică! Nicușor Dan s-a dus până la Bruxelles ca să se vadă cu vicepremierul României, Oana Gheorghiu. Ce au discutat cei doi
NEWS ALERT Iranul amenință că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă SUA îi atacă centralele electrice. Noi amenințări pentru țările care găzduiesc baze americane, inclusiv pentru România
17:36
Iranul amenință că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă SUA îi atacă centralele electrice. Noi amenințări pentru țările care găzduiesc baze americane, inclusiv pentru România
NEWS ALERT Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: „Pragul de 10 lei/litru devine noua bază”/„Motorina ieftină nu mai este un scenariu credibil”
17:25
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: „Pragul de 10 lei/litru devine noua bază”/„Motorina ieftină nu mai este un scenariu credibil”
PODCAST ALTCEVA Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva”: „Arta este condiția de a trăi”
17:18
Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva”: „Arta este condiția de a trăi”
APĂRARE Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare, în drum spre Orientul Mijlociu
17:11
Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare, în drum spre Orientul Mijlociu
ENERGIE Slovenia limitează achizițiile de combustibil pentru a combate penuria de la pompe. Ce cantități pot cumpăra cetățenii persoane fizice și fermierii
16:53
Slovenia limitează achizițiile de combustibil pentru a combate penuria de la pompe. Ce cantități pot cumpăra cetățenii persoane fizice și fermierii

Cele mai noi

Trimite acest link pe