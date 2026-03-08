Duminică, 8 martie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, când Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. La tragerile loto de joi, 5 martie 2026, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 12 martie 2026.

Astăzi, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri: una principală și alta suplimentară.

Pentru cea de-a două tragere, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Rezultatele la LOTO de duminică, 8 martie 2026

Loto 6 din 49: 3, 48, 22, 29, 31, 44

3, 48, 22, 29, 31, 44 Loto 6 din 49 – suplimentar: 30, 22, 14, 36, 41, 46

30, 22, 14, 36, 41, 46 Joker: 18, 24, 41, 16, 20 (+10)

18, 24, 41, 16, 20 (+10) Joker – suplimentar: 43, 18, 26, 20, 3 (+15)

43, 18, 26, 20, 3 (+15) Loto 5 din 40: 40, 20, 9, 2, 12, 31

40, 20, 9, 2, 12, 31 Loto 5 din 40 – suplimentar: 9, 8, 11, 22, 7, 25

9, 8, 11, 22, 7, 25 Noroc: 2611613

2611613 Noroc Plus: 679923

679923 Super Noroc: 298887

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 8 martie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.

Autorul mai recomandă:

Întâmplarea care i-a adus unui tâmplar 3.600.000 de lire sterline la loto. „Simțeam că am noroc și chiar am avut”

Un bărbat a jucat la Loto datele de naștere ale familiei sale și a câștigat o adevărată avere: „Nu am reușit să dorm toată noaptea”

Bucuria unor câștigători la Loto s-a transformat într-o mare dezamăgire, după o eroare la tragerea de Crăciun. Cum s-a ajuns în această situație

Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei