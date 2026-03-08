Prima pagină » Actualitate » Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii

Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii

08 mart. 2026, 18:57, Actualitate
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Duminică, 8 martie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, când Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. La tragerile loto de joi, 5 martie 2026, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 12 martie 2026.

Astăzi, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri: una principală și alta suplimentară.

Pentru cea de-a două tragere, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

  • LOTO 6/49 – 200.000 de lei
  • JOKER – 100.000 de lei
  • LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Rezultatele la LOTO de duminică, 8 martie 2026

  • Loto 6 din 49: 3, 48, 22, 29, 31, 44
  • Loto 6 din 49 – suplimentar: 30, 22, 14, 36, 41, 46
  • Joker: 18, 24, 41, 16, 20 (+10)
  • Joker – suplimentar: 43, 18, 26, 20, 3 (+15)
  • Loto 5 din 40: 40, 20, 9, 2, 12, 31
  • Loto 5 din 40 – suplimentar: 9, 8, 11, 22, 7, 25
  • Noroc: 2611613
  • Noroc Plus: 679923
  • Super Noroc: 298887

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 8 martie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

      • La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.

