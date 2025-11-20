NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 20 noiembrie 2025

Joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 23 noiembrie 2025.

La tragerile loto de duminică, 16 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.608 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 20 noiembrie 2025:

Loto 6/49: 36, 47, 33, 39, 34, 3

Noroc: 1 3 0 2 8 9 9

Joker: 40, 41, 1, 43, 23 + 19

Noroc Plus: 9 8 8 8 6 6

Loto 5/40: 7, 22, 25, 12, 16, 2

Super Noroc: 2 0 7 0 1 6

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 20 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 279.200 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,12 milioane de lei (peste 7,69 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 213.700 de lei (peste 42.000 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 413.100 de lei ( peste 81.200 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 59.000 de lei.

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul