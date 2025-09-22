Prima pagină » Actualitate » Nutriționista Mihaela Bilic spune care este cea mai SĂNĂTOASĂ pâine din comerț: „Să o găsim pe cea care ne face bine și ne hrănește corpul!”

Nutriționista Mihaela Bilic spune care este cea mai SĂNĂTOASĂ pâine din comerț: „Să o găsim pe cea care ne face bine și ne hrănește corpul!”

22 sept. 2025, 19:53, Actualitate
Nutriționista Mihaela Bilic spune care este cea mai SĂNĂTOASĂ pâine din comerț: „Să o găsim pe cea care ne face bine și ne hrănește corpul!”
Medicul nutriționist Mihaela Bilic

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic spune care este cea mai sănătoasă pâine din comerț și explică de ce multe dintre problemele de digestie asociate cu acest aliment nu țin neapărat de gluten, ci de modul de preparare și procesare.

„Dacă ar dospi, ce bună ar fi! Eu sunt un om care iubește pâinea, consider că totul are gust mai bun cu pâine! Și mă uit cu tristețe la cei care, dintr-un motiv sau altul, elimină glutenul din alimentație. Cum a fost posibil ca un aliment de bază precum pâinea să se transforme din prieten în dușman în doar câțiva ani? Cum de organismul nostru a devenit dintr-o dată sensibil și intolerant la gluten?”, scrie nutriționistul Mihaela Bilic, pe Facebook.

Glutenul este o proteină din cereale – grâu, orz, ovăz, secară – pe care organismul uman nu o poate digera complet și, tocmai de aceea, poate provoca inflamație intestinală.

„Nu intrați în panică, simptomele sunt minime, iar omenirea nu ar fi supraviețuit fără apariția cerealelor și agriculturii acum 10.000 ani. Un număr mic de persoane prezintă boala celiacă, o afecțiune autoimună cauzată de gluten, ce are un impact grav asupra întregului organism. Ea este diferită și nu are nicio legătură cu sensibilitatea non-celiacă la gluten, epidemia cu care ne confruntăm astăzi și care nu este nici boală autoimună, nici alergie. Să fie această intoleranță cauzată de creșterea procentului de gluten din cereale?”, susține dr. Bilic.

Intoleranța modernă la gluten nu este cauzată de creșterea cantității de gluten în cereale, contrar credinței populare, De fapt, grâul modern conține doar 15-25% gluten, comparativ cu 30% în grâul tradițional, dar are un gluten mai elastic și mai rezistent.

„Tenacitatea glutenului sau rezistența la rupere se notează cu coeficientul W și se măsoară în jouli. Speciile străvechi de cereale aveau W= 30-60 jouli, în timp ce grâul modern are W=150-350 jouli. Avantajul lui W crescut este obținerea unui aluat mai elastic, care nu se rupe la frământare și este mai ușor de prelucrat. Dezavantajul este că enzimele digestive nu-l mai pot descompune în fragmente mici de glucide, digestia va fi încetinită, apare inflamația, balonarea și intoleranța la gluten”, explică nutriționistul.

Un alt factor important este prezența glutenului în produsele ultraprocesate, deoarece peste 30% dintre acestea îl conțin ca aditiv pentru îngroșare. Industria alimentară a redus timpul de dospire al pâinii la maximum 2 ore, deși microorganismele din drojdie sau maia au nevoie de 1-2 zile pentru a „predigera” glutenul, făcând pâinea mai ușor de digerat.

Astfel, Mihaela Bilic spune că soluția pentru sănătate nu este consumul de produse fără gluten, ci evitarea alimentelor ultraprocesate și alegerea pâinii preparate corect, scrie Adevărul.

„Singurul lucru pe care putem să-l facem pentru sănătatea noastră este să evităm alimentele ultraprocesate, obținute din ingrediente cu origine necunoscută, după rețete modificate și cu metode de producție accelerate. Soluția nu este să mâncăm produse fără gluten, ci să găsim pâinea care ne face bine, care ne hrănește corpul și ne bucură sufletul!”, este concluzia medicului nutriționist.

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României
20:23
Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României
UTILE Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM
20:17
Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM
INEDIT Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate
20:16
Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate
RELIGIE TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi
19:32
TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi
POLITICĂ BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali
19:31
BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali
EXCLUSIV Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China
19:14
Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Mama lui Fuego, imagini unice. Artistul a făcut publică o poză cu cea care i-a dat viațî
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice
POLITICĂ Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
19:56
Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
GALERIE FOTO Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
19:38
Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
EXTERNE Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
19:03
Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
SPORT Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
18:56
Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
RELIGIE A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
18:46
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara