Dosar penal după ce o DRONĂ a fost observată în spațiul aerian deasupra Aeroportului Henri Coandă. Autoritățile caută persoana care a operat aparatul

Dosar penal după ce o DRONĂ a fost observată în spațiul aerian deasupra Aeroportului Henri Coandă. Autoritățile caută persoana care a operat aparatul

Oana Zvobodă
29 sept. 2025, 14:43, Actualitate
Dosar penal după ce o DRONĂ a fost observată în spațiul aerian deasupra Aeroportului Henri Coandă. Autoritățile caută persoana care a operat aparatul
Foto: Caracter ilustrativ

Polițiștii de la Serviciul Poliție Transporturi Aeriene au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice”, faptă prevăzută de Codul Aerian.

Autoritățile colaborează pentru a identifica persoana care a operat drona și a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.

Poliția punctează că astfel de incidente pot pune în pericol siguranța zborurilor comerciale și atrag răspunderea penală a celor implicați.

Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului. Traficul aerian a fost întrerupt 40 de minute.

O dronă neidentificată a bulversat traficul aerian pe Otopeni

Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare (aprox. 700 de metri), să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei.

Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pistă 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară.

