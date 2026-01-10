O femeie din Statele Unite a cumpărat o casă de vacanță în Italia, pe care a plătit aproximativ 50.000 de euro. Dar, după ce a finalizat lucrările de renovare, a dormit o singură noapte în ea și imediat a observat o schimbare spectaculoasă în starea de sănătate a fiului său.

Lynnette Elser, o fostă cercetătoare guvernamentală din Crossville, Tennessee, a ajuns pentru prima dată în satul italian Latronico, alături de fiul său adoptiv Kenny, în vârstă de 5 ani, dar nu avea de gând să rămână definitiv acolo.

Povestea lor a început după ce Elser a citit un articol despre programul local de locuințe accesibile, menit să atragă noi rezidenți pentru a combate depopularea zonei, potrivit CNN.

Prin astfel de programe au încercat mai mulți americani să cumpere case în Italia la 1 euro, însă la scurt timp au renunțat la idee.

Dar, în septembrie 2024, Elser a cumpărat o casă cu o suprafață de 100 de metri pătrați, în Latronico, la un preț de aproape 50.000 de euro, printr-o platformă online a orașului.

Inițial, plănuia să o folosească doar ca locuință de vacanță, dar la prima vizită acolo, sănătatea fiului său s-a îmbunătățit semnificativ.

De obicei, Kenny avea probleme serioase de respirație, cu niveluri scăzute ale oxigenului în sânge și un puls extrem de ridica, dar – în Latronico – aceste simptome au dispărut.

„Adevărul este că am crezut că aparatul care măsoară oxigenul din sânge s-a stricat și nu arăta corect nivelul de oxigen. Am schimbat aparatul, iar datele erau în continuare bune. În acea noapte, i-am privit respirația constantă și pur și simplu am fost uimită”, a mărturisit femeia, potrivit sursei citate.

Kenny suferă de multiple alergii și întârzieri severe de dezvoltare, a avut probleme frecvente în SUA, unde nivelul lui de oxigen scădea adesea sub 90%, necesitând intervenții medicale. La Latronico, însă, a respirat ușurat, iar pulsul său a rămas normal.

Femeia spune că viața din Italia și aerul curat au contribuit la schimbare

Elser atribuie îmbunătățirea sănătății fiului său locației „vindecătoare” a satului Latronico. Localitatea este situată pe dealuri, deasupra pădurilor și polenului, beneficiind de aer curat, trafic redus și lipsa poluării.

Rosalia Loresco, pediatru din Latronico, confirmă că pacienții cu afecțiuni respiratorii observă adesea îmbunătățiri în această regiune.

„Mulți pacienți cu astm și alte probleme respiratorii raportează un confort crescut în respirație și o stare generală de bine în timpul șederii lor aici”, spune Loresco.

Femeia și fiul său s-au mutat definitiv în Italia

Pe lângă locuința inițială, Elser a cumpărat ulterior și proprietatea de dedesubt pentru a transforma imobilul într-o casă pe patru niveluri. Investiția totală în renovarea celor două proprietăți, care însumează 183 de metri pătrați, se ridică la 63.000 de euro, iar lucrările sunt aproape finalizate.

În martie 2025, Elser a aplicat pentru o viză de rezidență electivă și s-a mutat cu Kenny în Latronico, în luna iulie. Acum, ei locuiesc în prima lor casă achiziționată, iar în primăvara lui 2026, Elser intenționează să-l înscrie pe Kenny la școala din sat și să finalizeze actele pentru a-i oferi sprijinul necesar.

„Cred că se va descurca mai bine în școlile de aici, unde sunt mai puțini copii cu nevoi speciale decât în Tennessee”, spune ea.

Locuitorii din Latronico i-au primit cu brațele deschise pe Elser și pe fiul său, Kenny fiind poreclit „frumușelul îngeraș” de către săteni, în timp ce la magazine primește dulciuri și mici atenții.

„De atâtea ori, vânzătorii au făcut tot posibilul să mă ajute să găsesc ceea ce căutam”, povestește Elser.

Viața în Latronico este un contrast puternic față de Crossville, unde Elser simțea că vecinii erau mai puțin prietenoși, iar drumurile lungi până la magazin făceau viața și mai complicată.

„Oamenii de aici par mai mulțumiți de viața lor. Înțeleg că tinerii au plecat în alte locuri pentru oportunități economice mai bune, dar cei care au rămas par fericiți și lipsiți de acea mentalitate de competiție constantă”, a adăugat ea.

Viața cotidiană a familiei include exerciții de terapie ocupațională pentru Kenny și plimbări liniștite prin parcuri.

Și dieta lui Kenny s-a schimbat, acum preferând croasantele și produsele de patiserie pentru micul dejun, în locul mâncărurilor bogate în proteine tipice SUA.

Elser afirmă și că prețurile alimentelor sunt mai mici decât în Tennessee, iar sistemul public de sănătate italian le oferă gratuit multe medicamente prescrise.

„Suntem fericiți cu viața noastră calmă și rutina noastră. Când Kenny va începe școala, eu mă voi concentra pe învățarea limbii italiene. Aici avem tot ce ne trebuie”, a mai spus Elser.

