Cazul revoltător al „copiilor din pădure”. Cum a rămas o familie izolată din Italia fără cei 3 copii. De la ce a pornit totul, de fapt

O familie izolată din Italia a ajuns în centrul atenției nu doar pentru stilul de viață, ci și pentru situația care a stârnit revoltă și emoție în rândul multor oameni. Și anume, faptul că cei trei copii ai familiei au fost preluați și plasați în sistemul de protecție. Accesul la copii este restricționat pentru părinți, susține avocatul familiei, Giovanni Angelucci. A fost semnată și o petiție pentru familie.

Este vorba despre cazul „Bimbi nel Bosco” (cazul „copiilor din pădure”), așa cum este denumit în presa din Italia.

Cei doi părinți Nathan Trevallion, fost bucătar britanic de 51 de ani, și Catherine Birmingham, coach australian de viață, de 45 de ani, locuiau cu cei trei copii (gemeni de 6 ani, alt copil de 8 ani) într-un spațiu alături de cai, măgari și găini.

În urma unei operațiuni a forțelor de ordine, cei trei copii au fost „smulși” din sânul familiei și plasați într-un centru administrat de o biserică. Părinții nu pot intra momentan în contact cu cei mici. Situația a stârnit emoție și revoltă în rândul multor oameni, demarând, în acest sens, o petiție online pentru ca familia să se reunească cu aceștia. Peste 13.000 de persoane au semnat această petiție.

„Unitatea familială trăiește în dificultăți locative, deoarece clădirea nu a fost declarată locuibilă. Membrii familiei Trevallion nu au interacțiune socială, nu au venituri fixe, locuința nu are facilități sanitare, iar copiii nu frecventează școala. Ordinul se bazează pe riscul de încălcare a dreptului la viață socială și pe grave încălcări ale drepturilor copiilor la integritate fizică și mentală; părinții ar trebui suspendați de la responsabilitatea parentală”, se arată în ordinul instanței, arată CNN.

Au ajuns în atenția publică în 2024

Avocatul familiei a precizat faptul că familia izolată în pădure își încălzea locuința cu șeminee. Pentru a avea electricitate, se foloseau de panouri solare, iar aceștia renunțaseră și la apa curentă, cu scopul de a evita microplasticele. În schimb, foloseau apa dintr-o fântână. Cazul lor a ajuns în atenția publică în septembrie 2024, când părinții și cei 3 copii au ajuns la spital cu stări de rău. Aceștia consumaseră ciuperci sălbatice otrăvitoare.

Deși autoritățile le-au recomandat părinților o anumită conduită pentru cei mici (îngrijire medicală constantă și înscrierea lor la școală), aceștia nu au respectat indicațiile. Săptămâna viitoare, familia se pregătește să depună un apel.

Autorul recomandă:

Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an

Româncă arestată în Italia, după ce a furat 100.000 de euro din casa unui om de afaceri unde lucra ca menajeră

O româncă a fost arestată în Italia. Femeia a încercat să dea foc vecinilor, inclusiv unui bebeluș

Ce pedeapsă a primit un român din Italia care a furat două perechi de șosete. „Îmi cer scuze, îmi era frig”

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)