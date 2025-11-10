Prima pagină » Actualitate » O companie a dat în judecată un fost angajat, care a trimis un email de adio după ce a demisionat. Ce MESAJ le-a transmis șefilor și foștilor colegi

O companie a dat în judecată un fost angajat, care a trimis un email de adio după ce a demisionat. Ce MESAJ le-a transmis șefilor și foștilor colegi

10 nov. 2025, 23:43, Actualitate
Un angajat al unei companii de tehnologie agricolă a decis să demisioneze, după aproape opt ani petrecuți la acel job, dar nu înainte să se „elibereze” față de foștii săi colegi și chiar șefi.

Astfel, a decis să nu lase lucrurile neplătite și a scris un e-mail pe care apoi l-a trimis întregii liste de corespondență companiei, care includea în jur de o sută de nume, inclusiv președintele, vicepreședintele, angajații și colaboratorii, enumerând tot ce considera că este în neregulă cu locul de muncă pe care îl părăsește.

Managerii, însă, au considerat scrisoarea ofensatoare și l-au dat în judecată pentru defăimare agravată, iar procesul s-a judecat la Tribunalul din Ferrara, Italia, scrie Corriere dela Sera.

„Salut tuturor, după cum cred că știți deja, după aproximativ șapte ani și jumătate, aventura mea s-a încheiat în sfârșit. Spun în sfârșit pentru că a fost o adevărată luptă pentru mine. În sfârșit, nu-mi va fi dor de voi”, a scris bărbatul după care a continuat să se concentreze asupra a tot ceea ce „nu-i va lipsi”, cum ar fi „dificultatea constantă de a obține unelte pentru muncă, dulapuri care se încuie sub pretextul de a menține cheltuielile departamentului scăzute și câți colegi sunt ținuți în ignoranță și de la care se așteaptă să facă lucrurile oricum”.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a încheiat apoi cu un apel către ceilalți angajați: „Le reamintesc celor ca mine, care sunt obosiți, că singura modalitate de a găsi altceva este să continue să caute și să nu renunțe”.

Conducerea companiei a considerat conținutul mesajulu defăimător și a decis să întreprindă acțiuni în justiție împotriva fostului lor angajat.

Dar judecătorul a decis să-l achite, pentru că fapta nu constituia o infracțiune, iar critica nu reprezintă nicio faptă ilicită.

