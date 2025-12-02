Invitat în ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a remarcat că tabloul general al manifestărilor prilejuite de celebrarea Zilei Naționale a României arată o divizare a mișcării suveraniste.

Rugat de moderator să comenteze cum s-a văzut 1 Decembrie de la nivelul principalilor vectori de imagine ai mișcării suveraniste, Ion Cristoiu a remarcat că organizarea unor manifestări separate de către Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă indică fără ezitare o slăbire a mișcării.

„În 3 decembrie a murit mișcarea suveranistică. Totul a fost compromițător pentru ei. Congresul AUR despre care n-a știut nimeni,împărțirea mișcării. Primul, s-a încercat și s-a reușit să se arate că mișcarea suveranistă e împărțită în tot felul de grupuri și grupulețe.Fiecare a făcut separat. Nici măcar de ziua Marii Uniri nu s-au unit. Doi, s-a dovedit că AUR este o stare de spirit, deoarece a avut un congres despre care eu, cel puțin,nu am știut. Deci, principalul partid de opoziție,ei trebuia să fie cu congresul ăsta în momentul de explozie mediatică, da? Trei, s-a dovedit că sunt infiltrați. Patru, s-a dovedit că-s guguștiuci.Că nu te poți duce tu, Călin Georgescu, icoana acolo și să vină unul, Lupii tricolori,și să-ți spună marș la Moscova, da? Păi dacă îi spunea așa lui Corneliu Zelea Codreanu… , a comentat reputatul jurnalist.

Suspecții Lupi tricolori, instrumentul SRI?

În același context, invitatul lui Ionuț Cristache a observat că incidentul de la Alba Iulia, având ca protagonist un membru al grupării Lupii tricolori care i-a strigat lui Georgescu să se ducă la Moscova, seamănă a manevră tipică SRI.

Să fi făcut toți la un loc. Toți la un loc, măcar de ziua asta. Să fi dat un semnal de unitate. Trei, avem de-a face cu gen Șoșoacă, care compromit totalmente. Și v-am dat un exemplu, Lupii tricolori. Nu înțelegeți că ăștia de la SRI își bat joc de tricolor? Că dacă era Tapalabă, făcea spume dacă era Lupii tricolori la suveranism adevărat. Ah, sigur. Păi nu se poate. E lupi-tricolori. Vreau să știu cu ce se ocupă organizația asta. Trage în poligoane. Ăresa, aceeași prese, îi mânca dacă erau de-a lui Călin Zorcescu, da? Da. Fasciști puternici. Și ei vor tricolor. Cum să pui numele Lupii tricolori? Păi asta sună, dacă vreți, a mișcare fascistă, extremistă. Ah, ei pot să fie extremiști?, a completat Cristoiu.

Nu v-ați lămurit că există legionari de bună credință în țara asta, cum e Nicușor Dan și ai lui din Făgăraș? Că așa a zis, că nu toți sunt. Deci sunt și de bună credință. Sunt fasciști buni, cum sunt veteranii ăștia, a replicat moderatorul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ion Cristoiu denunță o regie SPP la presupusa baie de mulțime a lui Nicușor Dan: Cea mai mare escrocherie de presă din 90

Cristoiu, verdict crunt de Ziua Națională: Avem o Românie așa cum și-ar dori-o Rusia! Pulbere!