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O elevă de 17 ani din Plopeni ar fi fost violată de trei colegi într-o clădire părăsită. Alți doi tineri ar fi asistat la comiterea faptelor

O elevă de 17 ani din Plopeni ar fi fost violată de trei colegi într-o clădire părăsită. Alți doi tineri ar fi asistat la comiterea faptelor
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Cinci elevi ai liceului Carol I din Plopeni, Prahova, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, au fost reținuți într-un dosar penal în care este cercetat un presupus viol asupra unei minore de 17 ani.

Potrivit observatorulph.ro, trei dintre tineri sunt suspectați că ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu minora, în timp ce alți doi ar fi asistat la comiterea violului.

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Toți cei implicați sunt elevi ai liceului Carol I din Plopeni.

Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii din cadrul Poliției Orașului Plopeni în data de 25 septembrie, după ce reprezentanții liceului au sesizat faptul că o elevă ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, care ar fi fost comise cu o zi înainte.

Potrivit anchetatorilor, a rezultat suspiciunea că minora de 17 ani, în timp ce se afla într-o clădire dezafectată din Plopeni, ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică.

În aceste condiții, adolescenta ar fi fost determinată să întrețină raporturi intime neconsimțite cu trei tineri.

Alți doi tineri ar fi asistat la comiterea faptelor, fără să întrețină raporturi sexuale cu victima.

Șase percheziții în acest dosar

În cadrul anchetei au fost audiate mai multe persoane și au fost administrate probe, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea procurorului de caz.

Pe 1 octombrie, polițiștii au efectuat șase percheziții domiciliare în Băicoi, Slănic și Dumbrăvești.

Șase persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.

În urma probelor administrate, cinci tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Un tânăr a fost arestat preventiv. Alți doi, plasați în arest la domiciliu

Pe 2 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea formulată în dosar și a dispus arestarea preventivă a unuia dintre tineri.

Pentru alți doi a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, iar față de ceilalți doi procurorul a dispus control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost informată despre acest caz. Reprezentanții DGASPC au participat inclusiv la activitățile procedurale și la audieri, pentru asigurarea sprijinului și protecției minorei.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de viol asupra unui minor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.

Reacția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

Cu privire la acest caz, reprezentanții DGASPC au precizat: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova s-a sesizat cu privire la cazul din data de 24 septembrie, la care faceți referire, și acționează în baza atribuțiilor legale.

În acest sens, vă informăm că toți copiii implicați în acest caz se află în atenția specialiștilor instituției noastre.

Aceștia beneficiază de intervenție specializată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adaptată nevoilor fiecărui copil, stabilite în urma evaluărilor realizate de echipa multidisciplinară.

Menționăm că, în toate demersurile noastre, interesul superior al copilului constituie principiul director. Aspectele privind cercetarea faptei se află în competența exclusivă a organelor de anchetă, către care vă rugăm să vă adresați”.

Sursa foto: Caracter ilustrativ

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