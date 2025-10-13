O familie cu 12 copii din Viena trăiește doar din ajutoare sociale. Povestea lor a declanșat o amplă dezbatere despre imigrație și reforme

O familie cu 12 copii din Viena, Austria trăiește doar din ajutoare sociale. Acest fapt, însă, a stârnit o amplă dezbatere legată de imigrație și sistemul de asistență socială și reforme.

Vă reamintim faptul că în luna mai a acestui an, o familie de origine siriană, care are 11 copii, ajungea în atenția publică, după ce s-a aflat câți bani încasa din ajutoare sociale. Potrivit informațiilor publicate de presa vieneză, familia cu 11 copii încasa peste 9.000 de euro în fiecare lună, bani cuveniți sub forma ajutorului social.

Tot mai multe familii numeroase primesc acest tip de ajutor din partea autorităților. De pildă, în sistem au fost înregistrate, în ultimele luni, 18 noi familii care au peste 5 copii. Doar primele cinci familii au, în total, 117 copii. Iar autoritățile plătesc sute de euro pentru fiecare în parte, sub forma unui ajutor social.

Ajutoare sociale de mii de euro pentru familiile numeroase

Un asemenea fapt are, însă, un impact financiar considerabil asupra bugetului public. Pentru un singur copil, prestația minimă este de 326,44 de euro. Acești bani sunt completați și de alocațiile familiale care ating 200,40 de euro. Mai pot fi adăugate și alocații anuale sau alte suplimente financiare, scrie Heute.at.

Sistemului de venit minim din Viena, însă, îi vor fi aplicate anumite modificări, potrivit primarului Michael Ludwig. Prin aplicarea noilor măsuri se dorește ca sistemul să devină mai eficient, iar sustenabilitatea să fie asigurată pe termen lung. Deși situația necesită urgentare, o reformă națională nu ar fi planificată până cel mai devreme în anul 2027.

Ce modificări ar aduce această reformă a sistemului?

– Compensasrea costurilor locuințelor;

– Clasificarea comunităților nevoiașe.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)